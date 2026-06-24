¿Quién Es Miroslav Koubek, el Director Técnico que Trajo de Regreso a Chequia al Mundial?

Pese a tener jugadores de primer nivel, Chequia estuvo ausente de los mundiales por veinte años; esto cambió con la llegada de Miroslav Koubek; esta es su historia

Miroslav Koubek, director técnico de ChequiaMiroslav Koubek, director técnico de Chequia. Foto: Reuters

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Miroslav Koubek, el técnico que hizo historia al llevar a Chequia de regreso al Mundial. Conoce su impactante trayectoria y cómo logró este increíble regreso.

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