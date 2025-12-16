Este martes 16 de diciembre se llevó a cabo el partido Guadalajara vs Barcelona, correspondiente a la Copa del Rey 2025. A continuación te ofrecemos los detalles del encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Pedro Escartín.

El Barcelona guardó a algunas de sus estrellas en el inicio del partido, pero mandó a la cancha a un equipo bastante serio, con jugadores como Ter Stegen, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Luego de media hora de partido, el Club Deportivo Guadalajara no se vio nada mal ante el club blaugrana pese a la diferencia de nóminas. Aunque el Barcelona tenía más tiempo la pelota, los locales se las arreglaron para sumar varias llegadas de peligro ante la portería defendida por Marc-André Ter Stegen.

Durante el primer tiempo se vio poco del Barcelona, que vestía su uniforme naranja. Si bien estuvo merodeando el área del Guadalajara, no tuvo la precisión ni la potencia para mandar la pelota a las redes. Cuatro disparos se fueron afuera y tres de ellos se encontaron con las manos del guardameta Daniel Vicente.

Así que ambas escuadras se fueron a los vestidores sin mover el marcador, que seguía como al arranque: 0-0. Así que se esperaba más espectáculo para la parte complementaria de este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final.

Guadalajara vs Barcelona Hoy: ¿Quién ganó el partido de la Copa del Rey 2025? Resumen y goles

Para la segunda mitad el equipo blaugrana salió más decidido a atacar, por lo que Lamine Yamal estuvo cerca de lograr el primer tanto, sólo que su disparo de zurda fue desviado por el arquero Daniel Vicente.

Más adelante, al 50’, el atacante inglés Marcus Rashford llegó hasta segundo palo para rematar a bocajarro, pero nuevamente el joven guardameta hizo bien su recorrido y rechazó la pelota casi sobre la línea de gol.

La defensa del Guadalajara empezó a tambalearse a partir del minuto 70, debido al cansancio y también ante la calidad del ataque blaugrana, que llegaba cada vez con más frecuencia a la meta de Daniel Vicente.

El 1-0 cayó al 75’ a favor del Barcelona: luego de un servicio al corazón al área, Andreas Christensen remató de cabeza y mandó la pelota al ángulo. Tuvo que ser un defensa, que se sumó al ataque, quien abriera el marcador.

Barcelona siguió insistiendo, hasta que el delantero Marcus Rashford concretó el 2-0 a los 89 minutos con un disparo de zurda que superó al arquero local.

Con la victoria, el Barcelona se llevó el boleto a octavos de final de la Copa del Rey 2025. Aunque no ofreció un partido brillante, el club azulgrana fue eficaz en los momentos de apremio.

Conviene señalar que el partido arrancó media hora tarde, debido a “motivos de seguridad”. Así lo informaron los equipos en sus redes sociales. El presidente del Guadalajara, Carlos Ávila, precisó que las autoridades tuvieron que hacer pruebas de última hora a una grada temporal que se instaló para dar cabida a más aficionados locales debido a la gran demanda de boletos.

Con información de N+

