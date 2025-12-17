Talavera vs Real Madrid Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de la Copa del Rey 2025?

Como parte de la Copa del Rey, el Real Madrid visitó este miércoles 17 de diciembre al Club Talavera para disputar el boleto a octavos de final. El equipo merengue llegó con varias ausencias importantes, pero con hambre de triunfo.

El Real Madrid pretendía seguir por el camino del triunfo, luego de romper una racha negativa de 5 partidos sin ganar en LaLiga. El pasado fin de semana aplacó las versiones de una crisis interna, al vencer 2-1 al Alavés para mantenerse a tiro de piedra del líder Barcelona.

Hay que resaltar que el Real Madrid afrontó el partido de este miércoles ante el Talavera, en la Copa del Rey con varias bajas importantes: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, por lesión; además de David Alaba por una sobrecarga muscular; Raúl Ascencio por un cuadro de fiebre.

Además no se pudo contar con Brahim Díaz por estar concentrado con Marruecos para la Copa África; además de Thibaut Courtois, Fede Valverde y Antonio Rüdiger, a los que les dieron descanso.

Por lo anterior, el técnico Xabi Alonso llevó a siete canteranos: los porteros Fran González y Javi Navarro; los defensas Víctor Valdepeñas, Joan Martínez y David Jiménez; así como los mediocampistas Thiago Pitarch y Jorge Cestero.

El que no se iba a perder por nada el partido es el delantero Kylian Mbappé, ya que busca empatar o superar el récord de goles durante un año natural en el Real Madrid: Cristiano Ronaldo tiene la marca, con 59 tantos en el 2013. Ahora mismo el atacante francés lleva 56 y aún tiene varios partidos antes de que acabe el 2025.

Y fue justamente Mbappé quien hizo el 1-0 a los 41 minutos de juego, para llegar a 57 anotaciones en el 2026. El primer tanto llegó por medio de un penalti, luego de que el Real Madrid batalló demasiado ante un Talavera bien ordenado en su zona defensiva.

Tal parece que el gol pegó fuerte en el ánimo del Talavera, ya que el 2-0 cayó unos minutos después, al 45+2, gracias a un gol en propia puerta de Manuel Farrando. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

Quién Ganó Talavera vs Real Madrid Hoy: Resumen y resultado del partido de la Copa del Rey

Para la segunda mitad, los locales recuperaron la seguridad y siguieron con el guión de defenderse bien y aprovechar los contragolpes o jugadas a balón parado.

La recompensa para el Talavera cayó al minuto 80, cuando Nahuel Arroyo mandó el 2-1 al fondo de la portería defendida por Andriy Lunin. Y eso le metió nervios al Real Madrid para los minutos finales.

Real Madrid marcó el 3-1 al 88’, gracias a la segunda anotación de Mbappé que contó con un error del arquero Jaime González. Con su doblete, el delamtero francés llegó a 58 goles y se acercó a uno del récord de Cristiano Ronaldo.

Pero el Talavera volvió a acortar distancias en el 90+1 con el 3-2 que aportó Gonzalo di Renzo. Y todavía pudo igualar un minuto después, pero el guardameta Lunin alcanzó a desviar el último remate para salvar al Madrid.

Así que con una gran dosis de sufrimiento, el Real Madrid sacó el triunfo ante un modesto Talavera que peleó como los grandes. Al final, pese a tener el boleto a octavos de final, el entrenador Xabi Alonso se veía agobiado por el resultado tan justo.

“Han sido estas cosas que pasan en la Copa. Ha sido una eliminatoria de Copa competida, emocionante. Objetivo cumplido y a ver el siguiente”, declaró el técnico madridista.

