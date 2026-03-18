¿Quién Ganó la Eliminatoria Barcelona vs Newcastle en la Champions League 2026?

El FC Barcelona firmó este miércoles una de sus noches más memorables en la historia reciente de la UEFA Champions League al aplastar 7-2 al Newcastle United. En un despliegue de futbol total, el conjunto dirigido por Hansi Flick no tuvo piedad de unas "Urracas" que, tras el 1-1 de la ida, se desmoronaron ante la efectividad de Robert Lewandowski y Raphinha, ambos protagonistas con sus respectivos dobletes. Lamine Yamal, Fermín López y el juvenil Marc Bernal completaron la cuenta de una goleada que deja clara la candidatura blaugrana al título continental.

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Barcelona se mete a los cuartos de final

Con este resultado global de 8-3, el Barcelona sella su clasificación a los cuartos de final. El Barça vuelve a inscribir su nombre entre los ocho mejores clubes de Europa, enviando un mensaje de autoridad al resto de los clasificados, entre los cuales ya se encuentran equipos como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, vigente monarca del certamen. El sorteo del próximo viernes determinará quién será el siguiente obstáculo del conjunto culé en el camino hacia la final de Budapest.

Recordemos que el Barcelona no ha logrado levantar la 'Orejona' desde 2015.

La nota amarga: la lesión de Joan García

Sin embargo, no todo fue fiesta en el Spotify Camp Nou. La preocupación se instaló en el banquillo culé al minuto 82, cuando el guardameta Joan García tuvo que abandonar el terreno de juego entre gestos de dolor. El portero catalán, que se ha consolidado como una pieza inamovible en el esquema de Flick, sufrió un percance en su pierna izquierda tras una acción fortuita. Aunque Wojciech Szczesny entró para disputar los últimos minutos, la posible gravedad de la lesión de García enciende las alarmas en el club, a la espera de un parte médico oficial que determine si se perderá el tramo más crítico de la temporada.

De momento, el club sigue liderando la tabla de posiciones en LaLiga de España, por lo que mantiene vivo el sueño de conquistar un posible doblete.

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DB