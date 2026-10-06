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Croacia vs España: Quién Ganó el Partido de la Jornada 4 en la Nations League

El partido marcó el final de la Fecha FIFA para ambos equipos luego de cuatro partidos

Álex Baena y Luka Modric durante un partido de la UEFA Nations LeagueÁlex Baena y Luka Modric durante un partido de la UEFA Nations League | Foto: X (@SEFutbol)

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