Croacia vs España: Quién Ganó el Partido de la Jornada 4 en la Nations League

Se jugó la cuarta jornada en la fase de grupos de la UEFA Nations League, marcando el final de la Fecha FIFA para las selecciones europeas. Uno de los partidos más llamativos fue el Croacia vs España, el cual se jugó en territorio croata con la selección local necesitada de sumar luego de la dolorosa goleada que sufrió a manos del combinado inglés hace unos días.

España, por su parte, llegaba a este partido como líder de su grupo y tras haber ganado sus primeros tres compromisos. Sin embargo, el encuentro de hoy fue más complicado de lo que esperaba el conjunto español, pues estuvo cerca de perder el invicto que arrastra desde la Copa del Mundo.

El resultado de este cotejo fue una victoria de 1-1 para España que, gracias a los dos goles de Mikel Merino, le dio la vuelta al marcador que ganaba Croacia desde el minuto 17, cuando Ivan Perisic los adelantó con un remate de cabeza. Sin embargo, en el segundo tiempo los vigentes campeones del mundo se fueron al ataque y consiguieron mantener el paso perfecto en lo que va de la competición, así como su pase a la ronda de cuartos de final.

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España volverá a tener actividad en el mes de noviembre, cuando arranque la próxima Fecha FIFA. En esa ventana de dos partidos buscarán asegurar el liderato de su grupo, el cual podría definirse en la última jornada cuando reciban a Inglaterra.