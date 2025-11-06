Europa League: ¿Cómo le Fue a Edson Álvarez en el Juego Fenerbahçe vs Viktoria Plzeň?

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue titular y disputó todo el partido en el empate 0-0 entre Fenerbahçe y Viktoria Plzeň, encuentro válido por la jornada 4 de la UEFA Europa League. El capitán de la Selección Mexicana fue amonestado al minuto 23, pero se mantuvo firme en la contención, siendo uno de los jugadores más activos en la circulación del balón y en la recuperación del medio campo.

Aunque el conjunto turco generó varias oportunidades claras, no logró reflejar su dominio en el marcador y terminó repartiendo puntos como visitante. Con este resultado, Fenerbahçe llega a 7 unidades, ubicándose en la decimoquinta posición de la clasificación general, tras un recorrido de dos victorias, un empate y una derrota.

Noticia relacionada: Betis vs Lyon Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025?

Video: Presentan la Playera Oficial de la Selección Mexicana para el Mundial FIFA 2026

En su camino previo, el cuadro dirigido por Domenico Tedesco venció 1-0 al Stuttgart en la jornada 3, derrotó 2-1 al Niza en la segunda fecha y cayó 3-1 ante el Dinamo Zagreb en su debut europeo.

El siguiente compromiso del equipo turco en la competición europea será frente al Ferencváros de Hungría, donde buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

A nivel individual, Edson Álvarez tuvo una actuación sólida, destacando por su control y distribución del juego en el mediocampo, consolidándose como pieza clave en el esquema del Fenerbahçe.

El rendimiento del mexicano continúa generando elogios en Turquía, donde los aficionados ya lo reconocen como uno de los líderes del vestuario. Su carácter competitivo y capacidad para sostener al equipo en los momentos de mayor presión lo han convertido en un referente dentro y fuera de la cancha.

Además, su protagonismo llega en un momento clave, pues Álvarez también porta el gafete de capitán con la Selección Mexicana, lo que subraya su madurez futbolística y el peso que ha ganado a nivel internacional. En la competición local Fenerbahçe se verá las caras ante Kayserispor en partido correspondiente a la jornada 12 de la Superliga de Turquía.

Historias destacadas: