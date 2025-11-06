Betis vs Lyon Hoy:  Así Va el Partido de la Jornada 4 de la Europa League 2025 

La actividad de la Europa League 2025 continuó este jueves 6 de noviembre, con varios encuentros de alto voltaje. Entre los partidos más destacados estuvieron el Real Betis vs Lyon y el Rangers vs Roma o el Utrecht vs Porto.

En el Estadio La Cartuja, el Real Betis recibió al Olympique de Lyon. Se trataba de un partido de equipos necesitados de puntos para no rezagarse en la tabla de posiciones.

Ambas escuadras empezaron el duelo con precauciones, estudiándose de más. Así pasó casi media hora, con forcejeos en media cancha y zonas intrascendentes.

Pero en el minuto 29 se anotó el 1-0: la zaga visitante titubeó en su área, dejó pasar una pelota y esta llegó hasta el delantero Abde Ezzalzouli, quien la mandó a las redes.

Más adelante, al 35, el Betis agrandó la ventaja con el 2-0: El atacante brasileño Antony aprovechó una contra, escapó por el centro de la cancha y bombeó el esférico ante la salida del guardameta Dominik Greif. Un señor golazo, sin duda.

Aunque el Lyon buscó reaccionar, le faltaron ideas al ataque y facilitó el trabajo defensivo de los béticos. Así que se fueron a la pausa del medio tiempo sin más movimientos en el marcador.

Para la segunda parte el Lyon salió a morirse en la raya. Adelantó líneas. pese al riesgo de dejar espacios atrás y recibir otra anotación.

En el minuto 47 el Lyon estuvo cerca de acortar distancias, pero el disparo con efecto de Khalis Merah se fue a un lado del poste por muy poco, ante la desesperación del atacante francés.

