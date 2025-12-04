Resultado Lazio vs Milán Hoy: ¿Cómo le Fue al Equipo de Santiago Giménez en la Copa de Italia?

En un partido de pronóstico reservado, la Lazio y el Milán se enfrentaron este jueves 4 de diciembre en octavos de final de la Copa Italia 2025. El duelo para definir el boleto a la siguiente fase se llevó a cabo en el Estadio Olímpico, en la ciudad de Roma.

Como se esperaba, fue un duelo cerrado en el que hubo más tensión que espectáculo. En la primera mitad la Lazio fue más incisivo y estuvo más cerca de anotar, pero le faltó puntería.

A ratos el Milán mostró ambición, aunque apelaba al orden defensivo antes de lanzarse al ataque. Por consecuencia, tuvo menos remates a puerta.

La segunda parte del partido Lazio vs Milán también fue pareja, aunque los locales siguieron inquietando la meta defendida por el portero Mike Maignan. Una y otra vez llegaban al área, pero no podían concretar.

Fue hasta el minuto 80 que el extremo Mattia Zaccagni logró cimbrar las redes con un buen remate. El 1-0 en el marcador fue recompensa y fiel reflejo de los 10 remates al arco que sumaba hasta ese momento el conjunto local.

Lazio vs Milán: ¿Jugó Santiago Gimenez en el partido de la Copa Italia 2025?

Luego de verse en desventaja, el técnico rossonero hizo ajustes y mandó varios cambios a la cancha, entre ellos el ingreso de Luka Modric. La idea era recomponer el camino y tratar de igualar el marcador, aunque parecía demasiado tarde.

Hay que mencionar que el delantero mexicano Santiago Gimenez no fue convocado por Massimiliano Allegri para este partido porque, como explicó el entrenador, aún se encuentra recuperándose de su lesión en el tobillo y aún no está en condiciones de volver a competir en la cancha.

