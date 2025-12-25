Resultado Vikings vs Lions Hoy ¿Cómo Quedó el Partido de Navidad en la NFL 2025?

Los Vikingos de Minnesota se olvidaron del espíritu navideño y cuales Grinchs le amargaron la Navidad a los fanáticos de los Leones de Detroit: Con la derrota por 23-10 los felinos están fuera de los playoffs.

El partido Minnesota Vikings vs Detroit Lions de Navidad en la NFL 2025 resultó de poder a poder, pese a que los primeros ya no tenían nada que pelear. En este juego de la semana 17, penúltima de la temporada, sólo había un equipo con esperanzas de ir a la postemporada.

Noticia relacionada: Cristiano Ronaldo Compró Lujosas Villas en el Mar Rojo: Sólo se llega en Yate o Hidroavión Privado

Los Leones necesitaban con urgencia una victoria para llegar con esperanzas de playoffs a la última jornada, pero no imaginaban que los Vikingos llegarían a pelear en cada yarda del emparrillado como si el honor estuviera de por medio.

Minnesota tuvo una destacada actuación a la defensiva y capturó cinco veces a Jared Goff, mariscal de Detroit, a quien interceptó dos veces y además provocó cuatro balones sueltos.



La primera mitad del duelo fue dominada por las defensivas. La de Minnesota capturó dos veces al quarterback Goff y provocó dos pérdidas de balón. La de Detroit capturó en cuatro ocasiones a Max Brosmer, siete veces en todo el juego.



En el primer cuarto, los Vikingos tomaron la ventaja 7-0 gracias a un balón suelto de Goff que recuperó Andrew Van Ginkel, acierto que dejó a la ofensiva de Vikings en la yarda 16 de Lions, posición que aprovecharon para tomar ventaja 7-0 con una carrera de Aaron Jones.



Los Leones igualaron 7-7 en el segundo periodo con una espectacular recepción de Isaac TeSlaa a sólo 60 segundos de la pausa de medio tiempo.

Video: "El Futbol Americano Es Más Disfrutable Ver en la Televisión": Alberto Lati

Resultado Minnesota Vikings vs Detroit Lions Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Navidad en la NFL 2025?

El asedio de la defensiva local se mantuvo en el tercer periodo. Byron Murphy interceptó a Goff y luego la ofensiva consiguió un gol de campo de 52 yardas de Will Reichard que les dio ventaja de 10-7 en la pizarra para Minnesota



Minnesota repitió la fórmula, ahora con una intercepción de Harrison Smith, que fue aprovechado con otro gol de campo que acrecentó 13-7 el marcador.



En el último cuarto Jake Bates apretó el juego 13-10 con un gol de campo de 48 yardas, pero los Vikingos respondieron con una explosiva serie en la que Jordan Adisson se escapó 65 yardas hasta la zona de anotación, que sumado a otro gol de campo selló la victoria con el 23-10 final.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

