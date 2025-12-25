Resultado Commanders vs Cowboys Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido de Navidad en la NFL 2025?

Con una destacada actuación del mariscal Dak Prescott, los Vaqueros de Dallas superaron 30-23 a los Commanders de Washington, en uno de los partidos de Navidad de la National Football Asociation (NFL).

Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdowns por los Cowboys, quienes desperdiciaron buena parte de una ventaja de 18 puntos pero aún así superaron este jueves 25 de diciembre a los Commanders de Washington.

Dallas, con marca de 7 juegos ganados, 8 perdidos y uno empatado) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones para ponerse 21-3. Aunque los Commanders (4 partidos ganados y 12 perdidos) redujeron la diferencia a un touchdown en tres ocasiones diferentes, no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.

Ambos equipos ya estaban eliminados de los playoffs, lo que redujo significativamente la importancia de este enfrentamiento entre los antiguos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional.

Prescott completó 19 de 37 pases y ayudó a que Dallas convirtiera sus seis intentos en cuarta oportunidad. Sus dos pases de touchdown le dieron 30, empatando el récord de la franquicia de Tony Romo de cuatro temporadas con al menos 30 envíos de anotación. Prescott se sobrepuso a seis capturas de quarterback.

Washington, que jugó sin los mariscales de campo lesionados Jayden Daniels (codo) y Marcus Mariota (cuádriceps, mano), recurrió al veterano Josh Johnson de 39 años.

En el décimo partido de inicio en su carrera y el primero desde 2021, Johnson completó 15 de 23 envíos para 198 yardas sin touchdowns ni intercepciones.

Partidos de Navidad en la NFL 2025: ¿Qué Equipos Jugarán y a Qué Hora Podrás Verlos?

Para que los fanáticos del futbol americano disfruten aún más el recalentado, la National Football League (NFL) ha programado tres partidos para este 25 de diciembre.

El primer partido de la Navidad en la NFL 2025 es el que disputaron Commanders y Cowboys. Como ya se mencionó, ambos equipos estaban eliminados de los playoffs, así que no se juegaban nada.

Más tarde se llevará a cabo el duelo Vikings vs Lions, en el US Bank Stadium de Minneapolis. En este caso, los Leones de Detroit necesitan el triunfo de manera urgente, aunque sus posibilidades de avanzar a playoffs son reducidas.

Por su parte, los Vikingos de Minnesota no tienen ninguna posibilidad de avanzar pese a que la semana pasada vencieron 16-13 a los Gigantes de Nueva York, Con marca de 7 duelos ganados y 8 perdidos, sólo buscan cerrar con dignidad la temporada.

El tercer partido navideño de la NFL 2025 es Chiefs vs Broncos, Contra lo que pudiera pensarse, los Jefes de Kansas City llegan a esta fecha ya eliminados. Por primera vez en más de diez años no jugarán la postemporada.

Mientras que los Broncos de Denver son líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana con marca de 12 juegos ganados y 3 perdidos. Pero los Cargadores de San Diego los acechan con 11-3 en su historial esta temporada. Así que una derrota puede ser costosa para Denver.

Sedes y horarios de los Juegos de Navidad de la NFL 2025:

Vikings vs Lions se disputará a las 15:30 horas en el US Bank Stadium de Minneapolis.

se disputará a las 15:30 horas en el US Bank Stadium de Minneapolis. Chiefs vs Broncos empezará a las 19:15 horas en el El Arrowhead Stadium de Kansas City.

