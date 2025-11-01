¿A Qué Hora Ver En Vivo América vs León? Te Decimos las Posibles Alineaciones del Juego

El Estadio Azulcrema se alista para un partido cargado de contrastes. América atraviesa un tramo irregular del torneo, golpeado por las lesiones y urgido de un triunfo que le devuelva la confianza, mientras León llega sin rumbo, hundido en el fondo de la clasificación y con la presión de cerrar el campeonato con algo de dignidad.

Los dirigidos por André Jardine marchan en la cuarta posición con 31 unidades, aunque sus últimas actuaciones han dejado más preguntas que certezas. De sus últimos cuatro compromisos solo han ganado uno, y el empate sobre la hora ante Mazatlán evidenció la fragilidad de un equipo que ha tenido que reinventarse jornada tras jornada ante la ausencia de piezas clave.

El técnico brasileño ha optado por dar minutos a jóvenes de cantera y modificar su esquema táctico para mantener competitividad. Sin embargo, el desgaste físico y mental del plantel se ha notado, y el reto ante León será más que futbolístico: América necesita reencontrarse con la identidad y la contundencia que históricamente lo distinguen.

En contraste, León vive un semestre para el olvido. Con apenas 13 puntos y una sola victoria en las últimas nueve fechas, el conjunto esmeralda ha sido víctima de su inconsistencia y de un ataque que perdió chispa desde el inicio del torneo. Las derrotas han minado la confianza del grupo y dejado al club en una de sus peores campañas de los últimos años.

Aun así, los dirigidos por Ignacio Ambriz disputarán en la Ciudad de México un duelo importante ante las águilas con la intención de cerrar con orgullo. Un triunfo en el Azulcrema no cambiaría el rumbo del torneo, pero sí podría ofrecer un cierre más digno para una afición que ha tenido poco que celebrar.

¿A qué hora juega América vs León?

En un duelo que promete emociones, las Águilas se medirán ante la fiera este sábado 1 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Posibles Alineaciones:

América:

Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Allan Saint Maximin, Brian Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Víctor Dávila.

León:

Oscar García, Ivan Moreno, Paul Bellon, Valentin Gauthier, Salvador Reyes, James Rodríguez, Emi Rodríguez, Fernando Beltrán, Ismael Díaz, Alfonso Alvarado y Jordi Cortizo.

