Champions League Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido Slavia Praga vs Barcelona de la Jornada 7?

Con varios partidos de alta tensión, este miércoles 21 de enero continuó la Jornada 7 de la Champions League 2026. Entre los duelos más interesantes estuvieron el Slavia Praga vs Barcelona, el Juventus vs Benfica y el Galatasaray vs Atlético de Madrid.

En la Eden Arena de Praga, el Slavia recibió al Barcelona. El conjunto local salió a la cancha con etiqueta de víctima debido a que se ubica en la parte baja de la tabla general y hasta hoy no ha ganado un solo partido.

Pero el Slavia Praga salió con todo y anotó el 1-0 a los 10 minutos de juego: el delantero Vasil Kusej se hizo presente en el marcador con un buen remate que superó el lance del guardameta Joan García.

El Barcelona supo entonces que no sería un trámite sencillo la visita a Praga, así que redobló esfuerzos en busca de la igualada. Pero el tanto no caía, pese a la insistencia al ataque.

Fue hasta el minuto 34 que se empató 1-1 el duelo: El mediocampista blaugrana Fermín hizo un gran gol que no pudo atajar el arquero Jindrich Stanek. La anotación impulsó anímicamente a la oncena visitante.

Nuevamente Fermín dio cátedra de cómo atacar y puso el 2-1 en la pizarra a los 42 minutos, para que el Barca recompusiera el camino en un partido complicado.

Sólo que el gusto le duró poco al equipo español porque en un tiro de esquina empató el Slavia Praga con algo de fortuna: el 2-2 fue un autogol de Robert Lewandowski a los 44 minutos. Luego de eso, llegó la pausa del medio tiempo.

Resultado Slavia Praga vs Barcelona: ¿Cómo quedó el partido de Champions League 2026?

La segunda parte empezó lenta, con el Barcelona adueñándose del balón y buscando la meta del Slavia. El tiempo pasaba y el equipo blaugrana desaprovechaba las ocasiones de anotar: ni Rafinha o Pedri estaban finos ante la meta.

Tuvieron que entrar Dani Olmo y Marcus Rashford para que despegara el ataque, al minuto 62 del partido. El técnico Hansi Flick acertó en los ajustes tácticos, que impactaron en el accionar del equipo y en el marcador.

El 3-2 a favor del Barcelona fue al minuto 63: Dani Olmo tocaba uno de sus primeros balones y desde fuera del área se acomodó para mandar un misil al ángulo superior. El disparo cimbró las redes y la emoción de los aficionados blaugranas.

Y en el minuto 71 se amplió la ventaja con el 4-2: el recién ingresado Rashford se coló al área por la banda izquierda y mandó centro rasante para que Lewandowski sólo tuviera que empujar la bola al fondo de la meta local.

El resto del encuentro, el Barcelona manejó el ritmo a su conveniencia ante un rival que ya no tuvo capacidad de reacción.

Resultados Champions League 2026: Marcadores de partidos hoy miércoles 21 de enero

En el RAMS Park de Estambul, Turquía, se llevó a cabo el partido Galatasaray vs Atlético de Madrid. El equipo español se puso al frente muy pronto y encendió la ilusión de sus seguidores.

Fue al minuto 4 que el delantero Giuliano Simeone hizo el 1-0: en el área local remató de cabeza un servicio de Ruggeri y mandó la pelota a las redes.

Pero el Galatasaray no decayó y fue en busca de la igualada, hasta que la consiguió a los 20 minutos: Marcos Llorente empujó accidentalmente el esférico hacia su propia meta. El 1-1 fue un duro revés para el equipo colchonero, que ya no pudo recuperar la ventaja.

La segunda parte fue trabada y aunque ambas escuadras tuvieron ocasiones de anotar, el marcador quedó igual. El 1-1 dejó en el aire las posibilidades del Atlético de Madrid de quedar entre los primeros 8 equipos de la tabla y amarrar boleto directo a octavos de final.

Con 13 unidades, el equipo colchonero se ubica en la posición 11 de la tabla general y necesita ganar en la última fecha, ante el Bodo Glimt noruego. Y el club turco está más lejos, con 10 puntos, en el escalón 17 de la clasificación.

En Alemania, el Bayern Múnich venció 2-0 al Union Saint Gilloise belga y selló su visa directa a los octavos de final de la Champions League 2026. Los dos tantos fueron anotados por el delantero inglés Harry Kane.

Ante su gente, en el Allianz Arena, el Bayern celebró la victoria y el pase a la siguiente fase de la competencia. Hasta ahora, junto con el Arsenal inglés, son los dos únicos equipos que han clasificado a la ronda de los 16 mejores, a una jornada de que finalice la primera fase.

A continuación todos los reultados de la Jornada 7 de la Champions League 2026:

Club Brujas 4-1, Kairat Almaty

Bodo Glimt 3-1 Manchester City

Ajax 2-1 Villarreal

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Olympiacos 2-0 Bayer Leverkusen

Sporting de Lisboa 2-1 Paris Saint-Germain

Arsenal 3-1 Inter Milan

Real Madrid 6-1 Mónaco

FC Copenhague 1-1 Napoli

Galatsaray 1-1 Atlético Madrid

Qarabağ 3-2 Frankfurt

Marseille 0-3 Liverpool

Newcastle 3-0 PSV Eindhoven

Slavia Praga 2-4 Barcelona

Juventus 2-0 Benfica

Chelsea 1-0 Pafos

Bayern München 2-0 Union Saint-Gilloise

Atalanta 2-3 Athletic Bilbao

Luego de 7 jornadas, así va la tabla general de la Champions League 2026:

Equipo Juegos Puntos

Arsenal 7 21 Bayern Munich 7 18 Real Madrid 7 15 Liverpool 7 15 Tottenham 7 14 Paris SG 7 13 Newcastle 7 13 Chelsea 7 13 Barcelona 7 13 Sporting Lisboa 7 13 Manchester City 7 13 Atlético Madrid 7 13 Atalanta 7 13 Inter Milan 7 12 Juventus 7 12 Dortmund 7 11 Galatasaray 7 10 Qarabağ 7 10 Marseille 7 9 Leverkusen 7 9 Mónaco 7 9 PSV Eindhoven 7 8 Athletic Bilbao 7 8 Olympiacos 7 8 Napoli 7 8 Copenhagen 7 8 Club Brugge 7 7 FK Bodø/Glimt 7 6 Benfica 7 6 Pafos 7 6 Saint-Gilloise 7 6 Ajax 7 6 Frankfurt 7 4 Slavia Praga 7 3 Villarreal 7 1 Kairat Almaty 7 1

RGC