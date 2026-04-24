Liga MX Femenil: ¿Cómo Quedó el Partido América vs Pachuca en la Jornada 17 del Clausura 2026?

La Liga MX Femenil 2026 tuvo mucha actividad este viernes 24 de abril, con acción en varios frentes. Destacaron los partidos América vs Pachuca y Monterrey vs Tigres, además del Guadalajara vs Toluca. Estos son los detalles de la Jornada 17 del Torneo Clausura.

En el Estadio Ciudad de los Deportes, en la CDMX, el América femenil recibió al Pachuca con el objetivo de sumar tres puntos y pelear por el liderato del Torneo Clausura 2026. Para quedarse en la cima necesitaba ganar y esperar que Monterrey perdiera.

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El marcador lo abrieron las Águilas al minuto 37, con un gol de Alexa Soto luego de aprovechar una serie de titubeos de la zaga visitante en su área. El 1-0 hacía justicia a lo visto en la cancha hasta el momento.

Luego las futbolistas azulcremas marcaron el 2-0 al minuto 49, gracias a un cañonazo de Nancy Antonio de media distancia. Un golazo que fue festejado con todo.

El Pachuca femenil reaccionó minutos después, al 51, cuando acortó distancias con el 2-1 en la pizarra gracias a un disparo cruzado de Marcia García.

Las futbolistas visitantes se lanzaron con todo al ataque, pero se toparon con una defensa sólida del conjunto azulcrema.

En lugar del empate, llegó otra anotación de las americanistas: El 3-1 lo marcó, al minuto 71, Monte Saldivar.

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Ya finalizaba el partido cuando Charlyn Corral acortó distancias para las visitantes: el 3-2 lo hizo al 90+3, cuando se llevó por velocidad a una rival, entró al área y mandó la pelota al fondo de las redes cuando la portera trataba de achicar.

Luego de eso ya no hubo más y el América femenil llegó a 42 puntos para apoderarse del liderato general, a la espera de lo que hiciera el Monterrey ante Tigres.

Liga MX Femenil 2026: Resultados de los Partidos de la Jornada 17 del Torneo Clausura

En otro frente, en Guadalajara, se llevó a cabo el partido Chivas vs Toluca. Las tapatías y las escarlatas igualaron 1-1. Con este resultado, las rojiblancas rebasaron en la tabla a las toluqueñas.

Mientras que en el Nou Camp, el León femenil cayó en casa, 1-2, ante las futbolistas del Atlético San Luis.

Resultados de los partidos de hoy viernes 24 de abril en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil:

América 3-2 Pachuca

Guadalajara 1-1 Toluca

León 1-2 Atlético San Luis

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Con información de N+

RGC