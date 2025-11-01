¿Quién se Quedó Con el Clásico Regio Entre Monterrey y Tigres?

El norte volvió a arder con una nueva edición del Clásico Regio. Monterrey y Tigres se enfrentaron en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un choque que una vez más paralizó la ciudad y dejó emociones intensas dentro y fuera del Gigante de Acero.

Los Rayados, bajo el mando de Domènec Torrent, llegaban necesitados de una victoria tras caer ante Cruz Azul. Con 30 puntos en la tabla, buscaban reafirmar su lugar entre los mejores del torneo y retomar el rumbo rumbo a la Liguilla. Tigres, por su parte, vivía un momento de ensueño con Guido Pizarro al frente, acumulando tres victorias consecutivas y peleando los primeros puestos con 32 unidades antes del encuentro.

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Será el Maratón de Nueva York 2025 y Cómo Participará el Mexicano Emanuel de Hoyos?

Video: Angel Correa Jugador de Tigres Se Encuentra con Oso Al Salir de su Casa en San Pedro

El partido arrancó con intensidad y drama desde los primeros minutos. Ozziel Herrera estrelló su tiro en el palo al minuto 7, y poco después Ocampos falló una clara oportunidad al 14’. La tensión aumentó al minuto 32 cuando Jorge “Corcho” Rodríguez fue expulsado, dejando a Monterrey con un hombre menos y cambiando el ritmo del encuentro. Antes del descanso, Juan Brunetta desperdició una opción inmejorable al 39’, y Ángel Correa también falló en el cierre del primer tiempo.

Ya en tiempo agregado, Sergio Canales rompió el cero desde los once pasos, convirtiendo el penal con calma y adelantando a Monterrey antes del medio tiempo. Con el 1-0 parcial, el Gigante de Acero estalló en júbilo, pero la historia aún tenía más por contar.

En la segunda mitad, Germán Berterame desaprovechó una oportunidad clara al minuto 47, y poco después, Tigres encontró el empate. Al minuto 67, Ángel Correa redimió su falla anterior con un potente disparo que venció al arquero rayado y puso el 1-1 en el marcador. Apenas dos minutos más tarde, André-Pierre Gignac tuvo la voltereta en sus pies, pero su tiro se fue desviado, dejando escapar el gol que pudo cambiar el destino del partido.

¿Cuál fue el marcador entre Monterrey y Tigres?

El marcador final fue 1 por 1, un resultado que dejó sensaciones encontradas y que podría tener implicaciones importantes de cara al cierre del torneo. Monterrey buscaba redimirse, Tigres reafirmar su dominio, y aunque ninguno se quedó con la victoria, ambos ofrecieron un nuevo capítulo de intensidad y rivalidad.

Con este resultado, Tigres se mantiene firme en la parte alta de la tabla mientras Rayados deberá ajustar detalles si quiere cerrar el torneo entre los primeros cuatro. El Clásico 141 quedará registrado como otra batalla de orgullo, estrategia y corazón en la historia del futbol regio.

Historias destacadas: