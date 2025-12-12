Robert Dante Siboldi le Dice Adiós a Mazatlán FC

La situación en Mazatlán FC cambió por completo en cuestión de días. Con el proceso de que la franquicia podría dejar de existir en la Liga MX al término del Clausura 2026 para convertirse en el nuevo Atlante, el proyecto deportivo comenzó a desarmarse. El primer movimiento fuerte fue la renuncia de Robert Dante Siboldi, quien decidió no continuar al frente del equipo.

El técnico uruguayo había sido contratado para el Apertura 2025, torneo en el que no pudo llevar a los Cañoneros al Play In, terminando en el lugar 16 con una marca de 2 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Con la incertidumbre sobre la planeación deportiva el entrenador concluyó que no tenía sentido continuar.

Siboldi comunicó a la directiva que abandonaría su cargo y que solo permanecerá unos días más mientras el club define a su reemplazo. Su cuerpo técnico también presentó su renuncia.

La renuncia del cuerpo técnico no será el único movimiento. Con la venta de la franquicia y la falta de intención por invertir en refuerzos para un proyecto que dejará de existir, varios jugadores están comenzando a buscar nuevos destinos.

¿Quién más saldría de Mazatlán FC?

El primer caso confirmado es Bryan Colula, quien se incorporaría al Club León. Futbolistas con mayor valor de mercado como Lucas Merolla y Jordan Sierra también estarían viviendo sus últimos días en la organización.

La dirigencia del conjunto de Mazatlán sabe que el Clausura 2026 será apenas un torneo de transición. La prioridad será acomodar al plantel actual antes de ceder la franquicia al Atlante en verano.

