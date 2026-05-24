Santiago Gimenez y el AC Milan se Quedan sin Champions League la Próxima Temporada

La temporada 2025/26 de la Serie A ha finalizado. El AC Milan, equipo en el que milita el delantero mexicano Santiago Gimenez, decepcionó a sus aficionados en la recta final, pues pasaron de estar peleando por el título, a quedarse fuera de cara a la próxima edición de la UEFA Champions League. Y es que el equipo dirigido por Massimiliano Allegri perdió en la Jornada 38 el partido ante Cagliari, quedando ubicados en la quinta posición de la tabla.

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En ese sentido, recordemos que en el futbol italiano solamente los primeros cuatro lugares de la tabla clasifican a la Champions League, mientras que el quinto y sexto puesto se llevan un boleto para la UEFA Europa League. Esto quiere decir que, si Santiago Gimenez permanece en San Siro para la siguiente campaña, jugará en el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Milan fuera; Como se queda con el boleto para la Champions

Una de las historias más emotivas de la temporada fue la del Como. El equipo que ascendió a la Serie A apenas en 2024, ha conseguido el mayor logro de su historia al clasificarse por primera vez a la UEFA Champions League. De la mano de Cesc Fábregas como entrenador, el conjunto lombardo firmó una campaña espectacular, en la que consiguieron terminar en cuarto lugar.

De esta manera, Italia tendrá cuatro representantes en la Champions la siguiente temporada: Inter, Napoli, Roma y Como. Por otro lado, además del AC Milan, la Juventus también firmó una campaña para el olvido y, al igual que los rossoneri, deberá conformarse con participar en la Europa League.

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DB