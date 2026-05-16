¿Santiago Gimenez Titular con el Milan vs Genoa? Esto Sabemos

Quedan únicamente dos jornadas para que termine la temporada 2025/26 de la Serie A. Inter ya aseguró el título, pero hay otras peleas activas de cara al cierre de la campaña, pues equipos como el AC Milan están buscando un lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League. En ese sentido, el partido de este domingo 17 de mayo entre Milan vs Genoa es de vital importancia para el club en el que milita Santiago Gimenez.

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Gimenez, que hace poco se recuperó de una lesión en el tobillo que lo hizo pasar por el quirófano, apenas ha sumado unos cuantos minutos en este 2026 con el conjunto rossoneri pero todo parece indicar que en la Jornada 37 volverá a la titularidad.

¿Santiago Gimenez será titular en el Milan vs Genoa?

De acuerdo con el medio Sky Sport en Italia, Massimiliano Allegri que es el director técnico del AC Milan, ha estado trabajand durante la semana con Santiago Gimenez como delantero con el equipo titular, por lo que estaría considersndo uilizar al mexicano desde el arranque del partido.

En caso de confirmarse este reporte, Gimenez sumaría apenas su segunda titularidad del año. En ese sentido, el canterano de Cruz Azul apenas ha disputado 14 de los 36 partidos de la Serie A de esta temporada y no ha anotado un sólo gol.

Milan necesita ganar para acercarse al objetivo de asegurar su presencia en la próxima Champions League.

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DB