Carlos Alcaraz Logra Llegar a Final de Wimbledon 2024: Podría Defender su Título contra Djokovic

El tenista español, Carlos Alcaraz, logró ser el primer finalista de Wimbledon 2024, tras derrotar en semifinales al ruso Daniil Medvédev hoy, 12 de julio, por lo que afirmó que intentará mejorar lo que hizo en el tornero de 2023.

El español podría defender el domingo, 14 de julio de 2024, su título en el Campeonato de Wimbledon, contra Novak Djokovic o Lorenzo Musetti, por segundo año consecutivo.

Another angle capturing the moment @carlosalcaraz sealed his spot in the final 😍#Wimbledon pic.twitter.com/37RY2DrqXX