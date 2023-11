Tenista Carlos Alcaraz Listo para Compartir ‘Escenario’ con Sebastián Yatra

El tenista español Carlos Alcaraz está de visita en la Ciudad de México para disputar el partido amistoso correspondiente al Tenis Fest GNP, que se disputará esta noche en la Plaza México. En entrevista para Despierta, el número 2 del mundo dijo sentirse emocionado por este encuentro.

El atleta de 20 años es un gran admirador de Sebastián Yatra, quien será el encargado de cerrar con un concierto la gala de esta noche. Al respecto, Alcaraz confesó que es seguidor del estilo urbano del cantante colombiano, y así lo demostró cantando una de sus canciones en el US Open de este año, una imagen que le dio la vuelta al mundo.

Alcaraz se perfila para convertirse en el próximo gran tenista, pues a sus 20 años es ya el segundo en el ranking de la ATP. Recuerda que la primera vez que tomó una raqueta fue a los 4 años de edad, pero fue a los 6 o 7 años cuando comenzó a entrenar.

A pesar de que descubrió su cariño por el tenis desde muy joven, fue hasta los 14 años de edad cuando empezó a pensar que buscaría una oportunidad para incursionar profesionalmente dentro de este deporte.

Aunque los éxitos son palpables en su trayectoria, Carlos Alcaraz reconoce que su dedicación al tenis tuvo otros costos, como el de ser el amigo "que se va antes, que se va temprano".

Todo lo haces por algo, y al final mi sueño de siempre ha sido ser profesional de tenis, ser el mejor del mundo y el cual he perseguido. No es secreto: si no persigues algo, no lo consigues.