Serie del Caribe 2026: México No Asistirá a la Competencia en Venezuela.

México no participará en la Serie del Caribe 2026 en Venezuela, debido a "situaciones externas", informó la noche de este 15 de diciembre la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

La comunicación se dio en una asamblea, en la que Puerto Rico y República Dominicana también indicaron que no acudirán a la competencia prevista a realizarse en la primera semana de febrero próximo en el país sudamericano.

El reporte de la inasistencia se da en medio de las tensiones en el mar Caribe, donde Estados Unidos mantiene un fuerte despliegue militar con asedio a Venezuela, bajo el argumento del combate al tráfico de drogas.

"En el marco de una Asamblea General Extraordinaria, las ligas miembros de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente que, debido a situaciones externas ajenas a su control, no se encuentran en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela", se informó en el boletín.

Sin aludir a la escalada estadounidense, la CBPC dijo que Venezuela ha reiterado que cuenta con las capacidades para llevar a cabo el evento y la postura de México como de los otros dos países se recibió conforme a los procedimientos internos.

"Asimismo, la CBPC reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento", añadió.

La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026

Si la decisión de México, Puerto Rico y República Dominicana se mantiene, el torneo se jugaría únicamente con Venezuela como país sede, junto a los invitados Colombia, Cuba, Panamá y el equipo Japan Breeze, de Japón.

¿Qué hará la CBPC tras el retiro de México, Puerto Rico y Dominicana?

Tras la posición de la liga mexicana, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe dijo que analiza la situación y considerará alternativas, lo que deja la puerta abierta para cambiar de sede.

"En atención a lo anterior, la CBPC continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles", afirmó.

"Mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada", agregó.

En caso de que el certamen finalmente no se juegue en Venezuela, se contemplaría una sede alterna en alguno de los países invitados, como ocurrió en 2019, cuando por la situación política venezolana el torneo se disputó en Panamá.

