Julián Quiñones es Campeón de Goleo y Supera a Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League 2026

De manera espectacular el delantero Julián Quiñones cerró su participación en la Saudi Pro League 2026: marcó un triplete en la goleada de su equipo, el Al Qadsiah, ante el Al Ittihad. Con ello, el mexicano-colombiano se proclamó campeón de goleo en el futbol árabe, con 33 anotaciones.

El partido Al Ittihad vs Al Qadsiah, correspondiente a la jornada 34, tenía relevancia porque Quiñones aspiraba al título de goleo. Llegó al duelo con 30 goles y perseguía al inglés Ivan Toney, con 32 anotaciones.

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Julián Quiñones, quien jugará el Mundial 2026 con la selección Tricolor luego de naturalizarse mexicano, demostró así que no sólo es un jugador clave para su equipo a lo largo de la temporada, sino que pasa por un gran momento y es letal ante la portería rival.

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Al Ittihad vs Al Qadsiah: Así fueron los goles del título de goleo de Julián Quiñones

Este día, el primer tanto del artillero mexicano fue a los 36 minutos de juego: sus compañeros lo dejaron tirar un penal a su favor, ya que sabían que luchaba por el título de goleo. Así que Julián cobró muy bien y mandó la pelota a las redes.

Luego, al minuto 37, volvió a cimbrar las redes: Recibió un pase filtrado en tres cuartos de cancha, escapó a velocidad por el centro y entró al área para fusilar al guardameta Predrag Rajković.

Fue hasta la segunda parte que Quiñones marcó su tercera anotación, la número 33 de la temporada: En el minuto 63 aprovechó un contragolpe y remató de taquito en el área chica para conseguir un vistoso gol.

Los otros dos tantos del Al Qadsiah los marcaron Musab Al-Juwayr y Mohammed Aboulshamat para una goleada de 5-1 ante el Al Ittihad.

A continuación, el Top 5 de goleadores de la Saudi Pro League 2026:

Julián Quiñones 33 goles

Ivan Toney 32 dianas

Cristiano Ronaldo 28 anotaciones

Roger Martínez 24 tantos

Joao Félix 20 goles

Así que Julián Quiñones pronto reportará a la convocatoria de la Selección Mexicana y lo hará como campeón de goleo de la Saudi Pro League 2026, así que estará más que motivado para pelear por el puesto titular en el Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC