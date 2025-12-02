Pronóstico Tigres vs Cruz Azul: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025

Tigres vs Cruz Azu se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a Tijuana y a Chivas, respectivamente. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la liguilla, tanto por el momento futbolístico, como por el historial entre ambos equipos.

Últimos 10 enfrentamientos en torneo regular

Tigres 1-1 Cruz Azul — Apertura 2025

Tigres 2-1 Cruz Azul — Clausura 2025

Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2024

Cruz Azul 1-0 Tigres — Clausura 2024

Tigres 2-1 Cruz Azul — Apertura 2023

Cruz Azul 0-1 Tigres — Clausura 2023

Tigres 2-3 Cruz Azul — Apertura 2022

Tigres 2-2 Cruz Azul — Clausura 2022

Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2021

Tigres 0-2 Cruz Azul — Clausura 2021

Enfrentamientos recientes en liguilla

Cuartos de Final Clausura 2022

Tigres 0-1 Cruz Azul

Cruz Azul 0-1 Tigres

*Avanzó Tigres



Tigres 0-1 Cruz Azul Cruz Azul 0-1 Tigres *Avanzó Tigres Cuartos de Final Apertura 2020

Tigres 1-3 Cruz Azul

Cruz Azul 0-1 Tigres



Tigres 1-3 Cruz Azul Cruz Azul 0-1 Tigres Cuartos de Final Apertura 2003

Cruz Azul 0-1 Tigres

Tigres 1-2 Cruz Azul



Cruz Azul 0-1 Tigres Tigres 1-2 Cruz Azul Semifinal Invierno 2001

Cruz Azul 1-0 Tigres

Tigres 1-0 Cruz Azul

*Tigres Avanzó

¿Cuándo y a qué hora disputan las semifinales?

Ida:

Cruz Azul vs Tigres - Miércoles 3 de diciembre - 7:00pm / Estadio Olímpico Universitario



Vuelta:

Tigres vs Cruz Azul - Sábado 6 de diciembre - 9:10pm / Estadio Universitario

