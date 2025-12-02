Pronóstico Tigres vs Cruz Azul: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025
La máquina y los felinos se verán las caras en semifinales del Apertura 2025.
Tigres vs Cruz Azu se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a Tijuana y a Chivas, respectivamente. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la liguilla, tanto por el momento futbolístico, como por el historial entre ambos equipos.
Últimos 10 enfrentamientos en torneo regular
- Tigres 1-1 Cruz Azul — Apertura 2025
- Tigres 2-1 Cruz Azul — Clausura 2025
- Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2024
- Cruz Azul 1-0 Tigres — Clausura 2024
- Tigres 2-1 Cruz Azul — Apertura 2023
- Cruz Azul 0-1 Tigres — Clausura 2023
- Tigres 2-3 Cruz Azul — Apertura 2022
- Tigres 2-2 Cruz Azul — Clausura 2022
- Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2021
- Tigres 0-2 Cruz Azul — Clausura 2021
Enfrentamientos recientes en liguilla
- Cuartos de Final Clausura 2022
Tigres 0-1 Cruz Azul
Cruz Azul 0-1 Tigres
*Avanzó Tigres
- Cuartos de Final Apertura 2020
Tigres 1-3 Cruz Azul
Cruz Azul 0-1 Tigres
- Cuartos de Final Apertura 2003
Cruz Azul 0-1 Tigres
Tigres 1-2 Cruz Azul
- Semifinal Invierno 2001
Cruz Azul 1-0 Tigres
Tigres 1-0 Cruz Azul
*Tigres Avanzó
¿Cuándo y a qué hora disputan las semifinales?
Ida:
Cruz Azul vs Tigres - Miércoles 3 de diciembre - 7:00pm / Estadio Olímpico Universitario
Vuelta:
Tigres vs Cruz Azul - Sábado 6 de diciembre - 9:10pm / Estadio Universitario
