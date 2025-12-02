Inicio Deportes Pronóstico Tigres vs Cruz Azul: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025

Pronóstico Tigres vs Cruz Azul: Antecedentes y Cómo Llegan a la Semifinal de Liga MX 2025

La máquina y los felinos se verán las caras en semifinales del Apertura 2025.

Tigres y Cruz Azul pelearán por un boleto para la final del Apertura 2025

Tigres y Cruz Azul pelearán por un boleto para la final del Apertura 2025. Foto: Getty Images

Tigres vs Cruz Azu se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 tras eliminar a Tijuana y a Chivas, respectivamente. El duelo promete ser uno de los más cerrados de la liguilla, tanto por el momento futbolístico, como por el historial entre ambos equipos.

Últimos 10 enfrentamientos en torneo regular

  • Tigres 1-1 Cruz Azul — Apertura 2025
  • Tigres 2-1 Cruz Azul — Clausura 2025
  • Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2024
  • Cruz Azul 1-0 Tigres — Clausura 2024
  • Tigres 2-1 Cruz Azul — Apertura 2023
  • Cruz Azul 0-1 Tigres — Clausura 2023
  • Tigres 2-3 Cruz Azul — Apertura 2022
  • Tigres 2-2 Cruz Azul — Clausura 2022
  • Cruz Azul 1-1 Tigres — Apertura 2021
  • Tigres 0-2 Cruz Azul — Clausura 2021

Enfrentamientos recientes en liguilla

  • Cuartos de Final Clausura 2022
    Tigres 0-1 Cruz Azul 
    Cruz Azul 0-1 Tigres
    *Avanzó Tigres
     
  • Cuartos de Final Apertura 2020
    Tigres 1-3 Cruz Azul 
    Cruz Azul 0-1 Tigres
     
  • Cuartos de Final Apertura 2003
    Cruz Azul 0-1 Tigres
    Tigres 1-2 Cruz Azul 
     
  • Semifinal Invierno 2001
    Cruz Azul 1-0 Tigres
    Tigres 1-0 Cruz Azul 
    *Tigres Avanzó

¿Cuándo y a qué hora disputan las semifinales?

Ida:
Cruz Azul vs Tigres - Miércoles 3 de diciembre - 7:00pm / Estadio Olímpico Universitario

Vuelta:
Tigres vs Cruz Azul - Sábado 6 de diciembre - 9:10pm / Estadio Universitario

