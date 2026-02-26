¿Tijuana vs Pumas Pasa por un Canal Gratis Hoy? Horario para Ver En Vivo Partido de Liga MX

Este fin de semana arranca la Jornada 8 del futbol mexicano y si aún no sabes a qué hora juega Xolos de Tijuana vs Pumas ni dónde ver el partido de ida hoy, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Liga MX Clausura 2026.

Luego de vencer a Puebla y Monterrey, los Pumas de la UNAM se ubican como uno de los mejores equipos de la Liga MX, pues junto con el Toluca son los únicos clubes que se mantienen invictos en lo que va del torneo.

¿A qué hora es el partido de Tijuana vs Pumas por la Liga MX 2026?

El juego Xolos vs Pumas ya tiene horario definido. El partido se juega a las 20:06 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 27 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Caliente, al norte del país.

De acuerdo con la Tabla General de la Liga MX, los universitarios aspiran a ser líderes al término de la jornada 8, si vencen a Tijuana y Cruz Azul y Chivas pierden sus respectivos juegos de este fin de semana. Por su parte, Xolos debe sumar de a tres en casa, para no rezagarse en la pelea por entrar a Liguilla.

¿El partido Xolos Tijuana vs Pumas se puede ver en vivo gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Tijuana vs Pumas, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Tijuana vs Pumas en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Tijuana vs Pumas?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido de Pumas contra Xolos de Tijuana, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

Si no tienes forma de mirar el partido de Tijuana vs Pumas este viernes 27 de febrero, en las redes sociales de cada equipo podrás consultar el resultado final del juego por la Jornada 8 de la Liga MX 2026.

