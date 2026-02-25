¿Cuándo Juegan América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres en Octavos de Concachampions 2026? Llaves
Andrés Olmos N+
Checa los clasificados y las llaves de Octavos de Final de la Concachampions 2026, para que sepas cuándo y contra quién juega el América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul
Se definen los clasificados y las llaves de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y para que sepas todo sobre las fechas y partidos de los equipos mexicanos, acá te decimos cuándo y contra quién juega el América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres en esta fase de la Concachampions 2026.
De los cinco equipos mexicanos que arrancaron la CONCACAF Champions Cup 2026, solamente los Pumas ya quedaron eliminados a manos del San Diego FC. El resto sigue y por eso la duda de la gente en saber las fechas del próximo partido del América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey en la Concachampions.
¿Cuándo juega el América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul en los Octavos de Final Concachampions 2026?
A la espera de que se confirmen las fechas oficiales de los partidos de Octavos de Final, los siguientes juegos del América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey en la Copa de Campeones CONCACAF se llevan a cabo en los siguientes días:
- Partidos de Ida: Se juegan el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026.
- Partidos de Vuelta: Se juegan el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo 2026.
Será durante los próximos días cuando la CONACAF de a conocer fechas o horarios oficiales de las llaves de Octavos de Final de la Concachampions 2026.
Llaves de Octavos de Final Concachampions 2026
A la espera de que culminen todos los partidos de vuelta de la primera fase de la Concachampions, los Octavos de Final se juegan de la siguiente forma:
- América vs Philadelphia Union (al momento, falta la vuelta vs Defence Force).
- Cruz Azul vs Monterrey (CONFIRMADO).
- Toluca vs San Diego FC (CONFIRMADO).
- Alajuelense vs LAFC (CONFIRMADO).
- Mount Pleasant vs LA Galaxy o Sporting San Miguelito.
- Tigres vs Cincinnati (al momento, falta la vuelta contra O&M FC)
- Seattle Sounders vs Cartaginés o Vancouver Whitecaps.
- Inter Miami vs Nashville SC (CONFIRMADO).
A la espera de que se confirmen todos los partidos y las llaves de Octavos de Final de Concachampions 2026, los aficionados ya saben la fechas en que juegan América, Tigres, Cruz Azul y Monterrey esta fas de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
