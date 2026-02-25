¿Cuándo Juegan América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres en Octavos de Concachampions 2026? Llaves

Se definen los clasificados y las llaves de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y para que sepas todo sobre las fechas y partidos de los equipos mexicanos, acá te decimos cuándo y contra quién juega el América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres en esta fase de la Concachampions 2026.

De los cinco equipos mexicanos que arrancaron la CONCACAF Champions Cup 2026, solamente los Pumas ya quedaron eliminados a manos del San Diego FC. El resto sigue y por eso la duda de la gente en saber las fechas del próximo partido del América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey en la Concachampions.

Video: David Faitelson Dice que Henry Martín Tendría que Estar Jubilado del América

¿Cuándo juega el América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul en los Octavos de Final Concachampions 2026?

A la espera de que se confirmen las fechas oficiales de los partidos de Octavos de Final, los siguientes juegos del América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey en la Copa de Campeones CONCACAF se llevan a cabo en los siguientes días:

Partidos de Ida : Se juegan el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026.

: Se juegan el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026. Partidos de Vuelta: Se juegan el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo 2026.

Nota relacionada: ¿Cuándo y Cómo se Juegan los Octavos de Final de la Champions 2026? Llaves y Fecha del Sorteo

Será durante los próximos días cuando la CONACAF de a conocer fechas o horarios oficiales de las llaves de Octavos de Final de la Concachampions 2026.

Llaves de Octavos de Final Concachampions 2026

A la espera de que culminen todos los partidos de vuelta de la primera fase de la Concachampions, los Octavos de Final se juegan de la siguiente forma:

América vs Philadelphia Union (al momento, falta la vuelta vs Defence Force).

(al momento, falta la vuelta vs Defence Force). Cruz Azul vs Monterrey (CONFIRMADO).

(CONFIRMADO). Toluca vs San Diego FC (CONFIRMADO).

(CONFIRMADO). Alajuelense vs LAFC (CONFIRMADO).

(CONFIRMADO). Mount Pleasant vs LA Galaxy o Sporting San Miguelito.

Tigres vs Cincinnati (al momento, falta la vuelta contra O&M FC)

(al momento, falta la vuelta contra O&M FC) Seattle Sounders vs Cartaginés o Vancouver Whitecaps.

Inter Miami vs Nashville SC (CONFIRMADO).

Nota relacionada: Portugal Evalúa Partido Amistoso contra México Tras Violencia Por Muerte de "El Mencho"

A la espera de que se confirmen todos los partidos y las llaves de Octavos de Final de Concachampions 2026, los aficionados ya saben la fechas en que juegan América, Tigres, Cruz Azul y Monterrey esta fas de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Historias recomendadas: