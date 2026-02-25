¿Cuándo y Cómo se Juegan los Octavos de Final de la Champions 2026? Llaves y Fecha del Sorteo

Culminaron los playoffs y para todas las personas que quieren saber cómo y cuándo se juegan los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2026, acá te damos las llaves con los posibles partidos y cuándo es el sorteo para conocer los enfrentamientos de forma oficial del torneo.

El partido que más atrajo el interés de los aficionados al futbol fue la vuelta Real Madrid vs Benfica, sobre todo por lo ocurrido con Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior. por eso en una nota te trajimos el Liveblog con el minuto a minuto y el resultado final del encuentro.

¿Cuándo son los Octavos de Final de la Champions League 2026?

A falta de que se confirmen las llaves de la UEFA Champions League, los Octavos de Final se van a jugar el martes 10 y miércoles 11 de marzo (los de IDA) y el martes 17 y miércoles 18 de marzo de 2026 (los de vuelta).

Para saber los enfrentamientos de la Champions para esta fase de eliminación directa, la UEFA va a realizar el sorteo esta misma semana.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions?

El sorteo para conocer los partido de Octavos de Final de la Champions League se va a realizar este viernes 27 de febrero 2026, en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza.

El sorteo de la Champions dará inicio en punto de las 05:00 horas de la mañana de este viernes. Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios se unirán a los ocho mejores equipos de la fase liga en el sorteo de Octavos de Final.

Posibles llaves de Octavos de Final Champions League 2026

A la espera de que se lleve a cabo el sorteo, los posibles enfrentamientos de Octavos de Final de la Champions 2026 quedan de la siguiente forma:

Barcelona o Chelsea vs PSG.

Liverpool o Tottenham vs Galatasaray.

Sporting CP o Manchester City vs Real Madrid.

Arsenal o Bayern Múnich vs Atalanta.

Chelsea o Barcelona vs Newcastle.

Tottenham o Liverpool vs Atlético de Madrid.

Manchester City o Sporting vs Bodø/Glimt.

Bayern Múnich o Arsenal vs Bayer Leverkusen.

Con las llaves de Octavos de Final por confirmarse de forma oficial, te recordamos que en esta fase de eliminación directa de la Champions League 2026, los partidos se juegan a ida y vuelta y en caso de empate en el marcador global, la serie se define en tiempos extra o penales.

