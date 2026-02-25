Mundial 2026 “Nos Va a Dar Mucho en Turismo y Servicios”, Afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó hoy, 25 de febrero de 2026, el beneficio que dejará la Copa Mundial de Futbol en turismo y servicios en México.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional abordó el tema de la economía en México, y destacó el programa de inversión del Gobierno, así como el Mundial 2026.

Con el programa de inversión que traemos vamos a impulsar mucho la economía, y el Mundial nos va a dar mucho también en turismo y en servicios.

Confianza de FIFA para el Mundial en México

La titular del Ejecutivo federal también destacó las declaraciones del presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, quien dijo que mantiene total confianza respecto a la capacidad de México para co-organizar la Copa Mundial 2026.

Lo anterior luego de los hechos violentos que se desataron el domingo en varios estados, después del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“No hay ningún problema, ayer también Infantino de la FIFA —que estamos en comunicación— que tiene confianza. No hay problema, al revés, hay confianza, imagínense si no el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el Gobierno y en el país”, señaló Sheinbaum.

Partido de prepación

De igual manera, hizo referencia a la información de la Federación Mexicana de Futbol y la Portuguesa, que aclararon que mantienen el deseo mutuo de que el partido de preparación se realice en México.

Al ser cuestionada si no ha habido cancelaciones, indicó que no y que además ya se recuperaron todos los vuelos, las carreteras y los viajes por autobús; “sin problema”, manifestó.

