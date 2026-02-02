¡Orgullo Mexicano! Victoria Chávez Nombrada Atleta del Año

Victoria Chávez, una de las grandes estrellas del flag football en México, fue galardonada por The World Games con el premio “Atleta del Año 2025”. Chávez fue pieza clave para que el equipo nacional de esta disciplina se coronara con la medalla de oro en la edición más reciente de The World Games.

Las actuaciones de Victoria Chávez durante la competencia la colocaron como una de las mejores jugadoras del mundo y, aunque aquel título fue un mérito colectivo, Chávez destacó como una de las grandes figuras del equipo mexicano. Este es un reconocimiento que se otorga de manera anual por la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales, esto con la intención de reconocer a las y los deportistas más destacados de disciplinas que actualmente no forman parte del programa olímpico.

Sobre el premio de la jugadora mexicana, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF), Pierre Trochet, expresó que “el logro de Victoria en la última jugada del partido por la medalla de oro fue un emocionante final para el torneo de Flag Football en Chengdu, y todos en la IFAF estamos encantados de que haya logrado este éxito adicional”.

Victoria Chávez no fue la única mexicana nominada para este premio, pues a principios de enero, cuando se dio a conocer la lista de posibles ganadores, destacaban otras dos mexicanas: Andrea Becerra y Laura Burgos.

El Flag Football Será Deporte Olímpico en Los Ángeles 2028

En lla próxima edición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los aficionados podrán disfrutar por primera vez del flag football (conocido en México como Tocho Bandera). Este deporte se incorporó al programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles junto con el críquet T20, el lacrosse, el béisbol/sóftbol y el squash.

“Mientras celebramos los éxitos de París 2024 y el balón se lanza a Los Ángeles 28, no tenemos ninguna duda de que el flag football iluminará los Juegos cuando se estrene dentro de cuatro años. Joven, rápido, creativo y jugado por atletas excepcionales, incluyendo a nuestro embajador mundial del flag football, Jalen Hurts, este formato es perfecto para los Juegos de una nueva generación", afirmó Pierre Trochet, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Americano, en 2024.

En ese sentido, parece que la selección mexicana de flag football será una de las principales candidatas para ganar la medalla de oro en 2028. Y es que aunque aún faltan poco más de dos años para que comience la justa olímpica, el combinado nacional se ubica actualmente en la cima del ranking mundial de esta disciplina, siendo esta la primera vez que esto sucede.

México escaló a la cima del ranking luego de un 2025 realmente extraordinario en el que defendió con la medalla de oro en The World Games en Chengdu, China, y un mes más tarde las jugadoras se proclamaron ganadoras del campeonato continental en Panamá, destronando así a Estados Unidos y posicionándose como la mejor selección del mundo. Previo a estos éxitos, el combinado nacional conquistó la medalla de plata del Campeonato Mundial de 2024 en Finlandia y del Campeonato Continental de 2023 en Charlotte.

