¿Olimpia vs América Pasará por un Canal Gratis? Hora y Cómo Ver Partido de Concachampions 2026

Esta semana empieza la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf y si aún no sabes a qué hora juega el América vs Olimpia ni dónde ver el partido de ida, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Pese que el América ganó por primera vez en el año contra Necaxa, las bajas de varios jugadores dolieron mucho en la afición, por eso en una nota ya te dijimos a qué equipo se va Álvaro Fidalgo y por qué se fue Allan Saint-Maximin, pues ambos futbolistas seguirán su carrera en Europa.

¿A qué hora es el partido de Olimpia vs América por la Copa de Campeones Concacaf 2026?

El juego de ida del América contra Olimpia ya tiene horario definido. El partido se juega a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este martes 3 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional "Chelato Uclés", en Tegucigalpa, Honduras.

Para este partido, André Jardine ya va a poder contar con la participación de Alejandro Zendejas. De igual forma, se espera que el nuevo refuerzo, Raphael Veiga viaje con el equipo, aunque luce poco probable que vea minutos ante el equipo hondureño.

¿El partido Olimpia vs América se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Olimpia vs América, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Olimpia vs América en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

¿En qué canal de TUDN se transmite el Olimpia vs América?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del América contra el Olimpia, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

Si no tienes forma de mirar el partido del Pachuca vs América este martes 3 de febrero, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de ida por la primera ronda de la Concachampions 2026.

