Estas Son las Transferencias Bancarias Que Serán Bloqueadas a Partir del 1 de Enero de 2026

Los bancos en México podrán bloquear las operaciones que a partir del próximo primero de enero de 2026 sean superiores al monto transaccional del usuario (MTU) establecido por el usuario.

Con la implementación del MTU, lo que se busca es prevenir fraudes y aumentar la seguridad de las operaciones bancarias digitales. De acuerdo con la CNBV, este se estableció para "empoderar a la población y protegerla del robo de identidad".

¿Los bancos pueden restringir transferencias por MTU?

A partir del próximo primero de enero de 2026, el MTU será obligatorio en todo el país y, para los usuarios que no lo establezcan por cuenta propia, será el banco quien lo calcule conforme a su historial de transacciones y movimientos.

"Esto podría restringir tus transferencias, impidiendo que realices pagos o movimientos importantes que superen ese monto", advirtió el banco Scotiabank.

¿Qué operaciones serán bloqueadas a partir de enero?

Las operaciones bancarias sujetas al monto transaccional del usuario son:

Transferencias por banca por internet y banca móvil. Pago de servicios por banca por internet y banca móvil. Transferencias entre cuentas propias.

Quedando exentas las operaciones en sucursales bancarias y cajeros automáticos, toda vez que esta medida únicamente aplica para operaciones digitales.

Por lo anterior, todas las operaciones que rebasen el MTU tendrán un candado que solo podrá ser desbloqueado por el usuario por medio de una validación adicional, ya sea llamada, código SMS o desde la app del banco.

¿Puedo cambiar mi MTU después del 1 de enero?

Los usuarios pueden modificar su MTU en cualquier momento y sin costo las veces que lo necesiten, incluso si se olvidaron de establecerlo a partir del primero de enero.

No obstante, cada vez que lo modifiquen, su banco les notificará por mensaje o correo electrónico para confirmar la seguridad de la operación.

