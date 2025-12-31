Ahorra 100 Mil Pesos en 2026: ¿Cómo Es el Reto de los 365 Sobres para Cada Día del Año?

El inicio del 2026 se presenta como la oportunidad perfecta para comenzar a reunir dinero, y si está entre tus propósitos, acá en N+ te decimos cómo puedes ahorrar 100 mil pesos en un año con el reto de los sobres para guardar dinero los 365 días.

Si ya lo lograste en 2025, puedes volver a intentarlo o si prefieres un desafío más sencillo, en notas previas ya te explicamos qué pasa si guardas 50, 100 y 200 pesos cada jueves de 2026 y la tabla para ahorrar 20 mil pesos si juntas dinero todos los viernes.

Tabla para ahorrar 100 mil pesos en un año

Si tienes el objetivo de comprarte el auto o casa de tus sueños, o hacer un viaje a alguna parte del mundo, ahorrar 100 mil pesos en 2026 puede ayudarte a conseguirlo, y aunque parezca una meta difícil de alcanzar el reto de los 365 días puede facilitarte la tarea.

De esta manera necesitarás 365 sobres amarillos, los cuales deberán tener escrita la cantidad de dinero que debes ahorrar por día, que va de los 100 a los 500 pesos. Esta es la tabla de los montos para ahorrar 100 mil pesos en un año:

47 sobres de 100 pesos : Es un total de 4,700 pesos

: Es un total de 4,700 pesos 12 sobres de 125 pesos : Equivale a 1,500 pesos

: Equivale a 1,500 pesos 82 sobres de 200 pesos : El total es de 16,400 pesos

: El total es de 16,400 pesos 72 sobres de 250 pesos : Como resultado son 18,000 pesos

: Como resultado son 18,000 pesos 60 sobres de 300 pesos : Es un total de 18,000 pesos

: Es un total de 18,000 pesos 46 sobres de 400 pesos : Son 18,400 pesos

: Son 18,400 pesos 46 sobres de 500 pesos: El total es de 23,000 pesos

Así, si logras guardar estas cantidades de dinero en todo el 2026 para el 1 de enero de 2027 podrás disfrutar de tus 100 mil pesos ahorrados para lo que sea que necesites.

¿Cómo es el reto de los 365 sobres para ahorrar?

Lo primero que debes hacer es comprar los 365 sobres amarillos o del color que prefieras y después escribir en cada uno las cantidades antes mencionadas, es decir que deberás escribir 100 pesos en 47 sobres, 125 pesos en 12 sobres y así sucesivamente.

Posteriormente, debes almacenar todos los sobres en una caja y se recomienda hacerlo de forma aleatoria o de acuerdo a tu presupuesto. Por ejemplo, las cantidades más altas las puedes acomodar cerca de los días de quincena o cada que recibas tus pagos.

El reto comienza a partir del 1 de enero de 2026, momento en el que deberás sacar el primer sobre y guardar la cantidad de dinero que se indica en él. Al final del año, llegará el tan esperado momento de abrir los 365 sobres y sacar el dinero que almacenaste en ellos.

¿Cómo ahorrar 100 mil pesos con 52 sobres?

También es posible alcanzar la cantidad sin utilizar tantos sobres, ya que puedes elegir una cantidad menor como 52, que es el total de semanas que hay en un año. Para cumplir la meta puedes realizar el reto de las 52 semanas o guardar 1,923 pesos por semana.

Toma en cuenta que el reto de ahorro de los 365 sobres y el de las 52 semanas pueden modificarse para ajustarse a tu presupuesto sin afectar tu economía, como ahorrar 25 mil o 50 mil pesos, e incluso también para juntar más dinero como 200 mil pesos.

