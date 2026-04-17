¿Cómo Evitar Multa del SAT de 173 Mil Pesos? Sanción por No Presentar Obligación Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a los contribuyentes que el próximo 15 de mayo vence el plazo para presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Te decimos cómo evitar multa de hasta 173 mil pesos.

Es importante que sepas que el dictamen de estados financieros es la opinión que emite un contador público inscrito como dictaminador (CPI) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de un determinado contribuyente.

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¿Cómo evitar multa del SAT?

Cabe recordar que esta obligación fiscal aplica para empresas y personas físicas con actividad empresarial que:

Acumularon ingresos iguales o superiores a mil 940 millones 178 mil 120 pesos para efectos del ISR.

Tengan acciones colocadas en la Bolsa de Valores.

Es por eso que el SAT diseño un programa que facilita el cumplimiento oportuno de la presentación del dictamen fiscal y el envío de los papeles de trabajo vía internet, denominado Sistema de Presentación de Dictamen (SIPRED).Las y los contribuyentes obligados que no presenten el dictamen pueden ser acreedores a sanciones que van desde los 17 mil 330 pesos a 173 mil 230 pesos, así como a la restricción del uso del Certificado de Sello Digital.

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