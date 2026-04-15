¿Cómo Llenar el FED del SAT? Paso a Paso del Formato Electrónico de Devolución

Apúrate, tienes hasta el 30 de abril de este año para hacer tu Declaración Anual 2025 para Personas Físicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que puedes presentarla las 24 horas de los 7 días de la semana y si por alguna razón debes presentar la Devolución de Saldo a Favor manualmente, en En N+ te explicamos cómo llenar el Formato Electrónico de Devolución (FED).

Hasta el pasado 14 de abril, el SAT informó que había autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR), en beneficio de 1 millón 591 mil 951 contribuyentes.

Dado que la Declaración Anual siempre ha sido un tema que genera dudas, ya te explicamos qué significa la leyenda "Presentar FED en el SAT", además de decirte por qué este año será más fácil de presentar a comparación con años anteriores, y quiénes NO deben presentar la declaración anual del SAT en 2026.

Ahora bien, en esta nota ahondaremos en el Formato Electrónico de Devolución, un documento obligatorio para aquellos contribuyentes cuya devolución automática fue rechazada, presenta inconsistencias o ingresos compartidos.

Video: Quiénes Deben de Presentar Declaración Anual Ante el SAT en Abril 2026

Paso a paso, cómo llenar el Formato Electrónico de Devolución del SAT en 2026

Ahora bien, volviendo a la premisa inicial. Aquí te explicamos paso a paso cómo debes llenar el Formato Electrónico de Devolución (FED) del SAT, de acuerdo con la Guía disponible a consulta en el portal web del SAT.

Entra al Portal del SAT y Selecciona la opción Trámites y Servicios

Elige la opción Constancias, Devoluciones y Notificaciones

Ingresa al Apartado de "Devoluciones y Compensaciones"

Selecciona la opción "Solicita tu devolución"

Verifica los requisitos y elige la modalidad de tu solicitud (ISR, IVA, Devolución de IVA Sector agropecuario)

Da clic en "Buzón Tributario" o "Contribuyente Amparado"

Captura tu RFC, Contraseña y Captcha

Verifica tu información prellenada; debe estar correcta y completa

Captura los datos correspondientes en el apartado "Información del Trámite"

Agrega los datos solicitados en el apartado "Datos del Impuesto, concepto, periodo y ejercicio"

Valida que tus datos estén correctos en la declaración de saldo a favor

Si al verificar tu información, tu declaración no está disponible en el sistema da clic en la opción "Sí", para responder el apartado información de Saldo a favor y da clic en "Siguiente".

En el apartado "Información del Banco", selecciona la cuenta CLABE que aparece y adjunta el estado de cuenta

Verifica la información que aparece sobre el Banco y da clic en "Siguiente"

No te olvides de adjuntar los documentos descritos en el Anexo 2, mismos que deben estar comprimidos en Formato ZIP y pesar máximo 4MB

Ingresa los archivos de tu e.firma y la contraseña de tu clave privada

Finalmente, guarda o imprime el acuse de recibo

Historia Relacionada: ¿Cómo Ver el Estatus de Mi Devolución SAT? Link para Revisar tu Saldo a Favor en 2026

¿Dónde descargar el FED para Devolución de Saldo a Favor en 2026? Link

Como te adelantamos en el apartado anterior el FED para la devolución de tu saldo a favor estará disponible a descarga e impresión, una vez que hayas completado todos los datos.

Ten en cuenta que mientras el estatus de la devolución del saldo a favor se encuentre en proceso de validación del SAT, no debes presentar el FED, sino que debes esperar a que la autoridad fiscal revise tu situación específica.

En caso de que la devolución automática sea rechazada, entonces debes presentar el FED de forma manual. Y aquí te compartimos el Link en el cual podrás llenar los datos del Formato Electrónico de Devolución en Línea.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

De acuerdo con el propio Servicio de Administración Tributaria, en promedio las devoluciones tardan tres días, un tiempo mucho menor a los 40 días contemplados por el Código Fiscal de la Federación, y aquí te explicamos en qué casos se aceleran las devoluciones automáticas.

Además, el SAT permite a los contribuyentes conocer el estatus de sus devoluciones, por lo que en una nota previa te compartimos el link en el que puedes revisar todos los detalles de tu saldo a favor en 2026.

Video: Beneficios Declaración Anual en Abril de Personas Físicas 2026 SAT

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