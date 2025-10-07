Constancia de Situación Profesional: ¿Cómo Descargar Gratis Documento de Trayectoria Académica?

La Constancia de Situación Profesional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es el nuevo documento que valida la trayectoria académica; este sirve a los empleadores que desean verificar la información de sus postulantes. En N+ te decimos cómo sirve y la forma de descargarlo.

Así puedes descargar gratis la Constancia de Situación Profesional

La Constancia de Situación Fiscal puede obtenerse de forma presencial, pero se puede tramitar de forma gratuita y en internet.

Visita la página del portal del Registro Nacional de Profesiones.

Busca la opción de “Constancia de Situación Profesional”.

Ingresa los datos personales y profesionales, así como el número de cédula o folio de registro.

Hay casos que se pide identificación oficial y copia de la cédula profesional.

Luego de validarse los documentos, la constancia se entrega de manera digital, para descargarse en PDF, o física.

La opción de descarga de la Constancia de Situación Profesional tiene una vigencia de 15 días a partir de su expedición.

¿Cómo funciona la Constancia de Situación Profesional?

La Constancia de Situación Profesional permite a cualquier persona consultar no solo la cédula profesional, sino también las competencias adquiridas y la escuela a donde se asistió. El documento puede descargarse por medio del portal del Registro Nacional de Profesionistas, facilita validar estudios y certificaciones en los procesos laborales, al obtenerse datos como:

Nombre completo del titular

Número de cédula profesional

Título o grado académico obtenido

Especialidad profesional

Estado vigente de la habilitación o registro

Fecha de expedición

¿En qué casos tiene validez la constancia de situación profesional?

La Constancia de Situación Profesional tiene validez para acreditar la situación legal ante autoridades, instituciones empleadoras, procesos de licitación, trámites académicos o migratorios.

