Precio del Dólar Hoy 7 de Abril de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 7 de abril de 2026 en México es de 17.77 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 6 de abril, el peso mexicano tuvo una importante apreciación en el tipo de cambio con el dólar estadounidense.

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La divisa nacional tuvo una recuperación del 0.54%, luego del periodo vacacional de Semana Santa y a pesar de la crisis en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 6 de abril de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 6 de abril de 2026 fue de 17.7669 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 6 de abril en los 17.77 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 7 de abril de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.7932 pesos por dólar para este martes 7 de abril.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 7 de abril, según Banxico, en 17.8117 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 7 de abril de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.50 Banco Azteca 16.35 18.39 BBVA Bancomer 16.91 18.04 Banorte 16.55 18.15 Banamex 17.24 18.25 Scotiabank 15.80 19.30

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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