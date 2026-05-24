¿Cuánto Dura el Hot Sale 2026? Hora en la que Comienza y Día Recomendado para Comprar

El Hot Sale 2026 está por empezar y, si no te quieres perder las ofertas este año, te decimos cuánto dura, a qué hora empiezan las promociones y el día recomendado para comprar.

Pero antes, te recordamos que en este periodo de ofertas debes estar atento a fraudes, pues la gran parte de las transacciones en esta campaña se realiza en línea.

Video: El Reparto de Utilidades, Quincena y Hot Sale son el Escenario Perfecto para Estafas en SLP

¿A qué hora inicia Hot Sale 2026?

Aunque algunos comercios ya han iniciado algunos descuentos y meses sin intereses, la fecha oficial de inicio para las tiendas que se han sumado a la campaña de promociones es este lunes 25 de mayo 2026 y, a diferencia de otros momentos de promociones, la ventaja de Hot Sale es que se enfoca en el comercio en línea, por lo que puedes empezar a aprovechar los beneficios desde antes del horario de apertura de tiendas físicas.

De acuerdo con su sitio web, Hot Sale es la campaña de ventas online más grande de México y de Latinoamérica. Las empresas de venta y servicios online que participarán en la iniciativa comienzan las promociones desde las 00:00 horas del 25 de mayo 2026.

Estos días puedes encontrar ofertas, lanzamientos, cupones de descuentos, ofertas bancarias, financiación en meses y en quincenas.

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¿Cuánto dura el Hot Sale?

El Hot Sale en México inicia el 25 de mayo a las 00:00 horas y concluye hasta el 2 de junio, a las 23:59 horas, por lo que tienes nueve días para poder aprovechar las ofertas y promociones.

Sin embargo, te recomendamos, antes de realizar una compra, verificar que sea un sitio seguro, que no haya trucos publicitarios engañosos en el precio final y que no haya abuso al consumidor en el precio.

Por tal, te recomendamos dar seguimiento al producto que desees adquirir, comparar precios y otros beneficios antes de comprar.

Video: 10 Tips para de Comprar de Forma Segura en el Hot Sale

¿Cuál es el mejor día para comprar?

Para maximizar tu presupuesto, te recomendamos seguir algunas estrategias en esta campaña de venta en línea.

El primer paso siempre debe ser revisar el precio del producto antes de que comience el Hot Sale.

Después, comprar precios desde el primer día y, si hay un beneficio durante las primeras horas de las ofertas, comprar el producto.

En caso de que no sea un mejor precio o haya ofertas secundarias, te recomendamos esperar a los siguientes días.

En el momento en el que creas que tiene el mejor precio, adquirirlo, pues pueden agotarse las existencias o subir de precio.

Una vez que te dimos esos consejos, también te recomendamos que, antes de realizar algún gasto, te cuestiones si esa compra es realmente necesaria y priorices el ahorro, además de que planifiques tus pagos y evites endeudarte.

Finalmente, como parte de esta estrategia, te decimos que, aunque específicamente no hay un día que sea mejor para comprar en el Hot Sale 2026, te recomendamos revisar los artículos las primeras horas de este periodo, así como los últimos dos días, pero sobre todo, mantenerte al tanto de los artículos que quieres (agregándolos a tu 'wishlist' o carrito de compra) y aprovechar el momento que veas el mejor descuento.

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