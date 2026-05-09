Ebrard Dice que México Está “Sufriendo” por Aranceles y Buscará Eliminarlos

Este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que México está sufriendo por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, que contemplan tarifas del 25% al acero, aluminio y automóviles que no cumplan con las reglas de contenido regional.

“Estamos sufriendo, sí, por los aranceles de la Sección 232 sobre acero y aluminio, y también por la industria automotriz, necesitamos eliminar esos aranceles de la Sección 232, el objetivo principal es mantener el T-MEC al 85%, reducir el daño, comenzar a pensar y hablar sobre cómo vamos a organizarnos para competir mejor o reducir la dependencia de varios países asiáticos”

En su participación en un panel del Consejo de Relaciones Exteriores en Montreal, Ebrard, recordó que en dos semanas sostendrá nuevas conversaciones formales con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer.

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En su encuentro previo, realizado el pasado 20 de abril en Palacio Nacional, el secretario de Economía reconoció que los aranceles no desaparecerán en el corto plazo.

“Tenemos conversaciones formales con Estados Unidos en las próximas dos semanas antes del 1 de julio. Y para entonces podremos conocer y quizá compartir cuál es la propuesta que ellos tienen en mente. Nuestra idea es mantener y convencer sobre el futuro de la región como algo realmente decisivo, crítico y estratégico para nosotros, estoy convencido de que en algún momento Canadá se unirá a nosotros en esta conversación, tenemos integración económica”

La próxima reunión con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer y su equipo, se tiene prevista para el próximo 26 de mayo en la Ciudad de México.

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Con información de Mónica Garduño

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