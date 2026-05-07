Ebrard Señala que México Busca “Nuevas Oportunidades” con Canadá ante Revisión de T-MEC

Este jueves, 7 de mayo de 2026, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, señaló que México busca “nuevas oportunidades” con Canadá, ante revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

Ebrard Casaubon inició en Toronto una visita de dos días a Canadá, acompañado por más de 240 empresas mexicanas, para expandir el comercio bilateral y tratar con el Gobierno canadiense la revisión del T-MEC que Ottawa señaló será "robusta", pero que ofrece "grandes oportunidades".

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En un evento celebrado este jueves, en el que también participó el ministro canadiense encargado de las relaciones comerciales con Estados Unidos de América (EUA), Dominic LeBlanc, Ebrard afirmó que México busca "nuevas oportunidades" con Canadá no solo para este año, sino "para los próximos 20 o 50 años" en un mundo que, dijo, cambia rápidamente "geopolítica y tecnológicamente", así como en la forma en que operan las empresas.

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Con información de N+ y EFE

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