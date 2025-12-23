Evita Bebidas Adulteradas: Así Sabes cómo Comprar Botellas Originales para Fiestas de Fin de Año

Durante estas fiestas de Fin de Año aumenta el consumo de alcohol, por lo que es importante evitar bebidas adulteradas. Te decimos cómo comprar botellas originales para tus celebraciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomendó a la población verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas, revisando que cuenten con un marbete.

Qué es el marbete del SAT: Es una etiqueta de control fiscal y sanitario que certifica su origen y legalidad, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas de hasta por 112 mil pesos, para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes.

Botellas originales: Esto es lo que debes revisar

Mediante redes sociales, el SAT explicó que de acuerdo con la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos etiquetas, conocidas como marbetes.

El distintivo es emitido por el SAT, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto.

Debe ser adherido a los envases, impresos en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Los marbetes son de distintos colores, para distinguir los productos nacionales de los importados

Marbete verde: bebidas nacionales.

Marbete color vino: bebidas importadas.

Este tipo de etiqueta para botellas originales presenta la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

Las botellas originales tienen marbetes con tipografía o tinta de buena calidad, además del código QR, para verificar que la información obtenida coincida con la bebida alcohólica.

