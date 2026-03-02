Febrero 2026 Rompe Récord en Empleo: “Muy Buena Noticia para el País”, Afirma Sheinbaum

Al cierre de febrero 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo, la cifra más alta que se tenga registro para el segundo mes del año.

Así lo informó Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy, 2 de marzo de 2026.

“Es un muy buen dato de la economía, lo que más nos importa no es solo el crecimiento económico, sino más empleos mejor remunerados, entonces es muy buena noticia para el país”, expresó la mandataria nacional.

Noticia relacionada: Economía de México Crecerá en 2026 Hasta 3%, Estima la Secretaría de Hacienda.

Creación de empleo en febrero 2026

Robledo Aburto informó que la cifra de 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo afiliados al IMSS es preliminar, ya que faltan los datos sobre las plataformas, por lo que la cifra modificarse al alza.

Inicia un nuevo mes y con buenas noticias sobre el cierre del empleo formal registrado en el Seguro Social para el mes de febrero. Al cierre de febrero, el IMSS registra 22 millones 527 mil 854 puestos de trabajo. Esta es la cifra más alta que se tenga registro para un mes de febrero, es la quinta más alta también, mensual, para cualquier mes, y son cifras preliminares, porque vamos procesando el tema de plataformas.

De igual manera, desglosó que en el segundo mes de este año se crearon 157 mil 882 puestos, con lo cual suman 217 mil 299 trabajos en lo que va del 2026, lo que equivale a tasa anual de 1%.

Otros datos proporcionados por el funcionario fueron:

Del total de puestos de trabajo, 87.4% son permanentes (19 millones 696 mil 739 empleos).

(19 millones 696 mil 739 empleos). Del total de puestos de trabajo, 9 millones 029 mil 894 son mujeres (40.1% del empleo total).

(40.1% del empleo total). La pobreza laboral disminuyó en 3.1%, su nivel más bajo en 20 años, según cifras del INEGI.

Salario, el más alto del que se tenga registro

El director del IMSS además destacó como otro de los datos más importantes el del salario. Expuso que el salario promedio de las personas registradas llegó a 665.6 pesos diarios.

“Es el salario más alto del que se tenga registro; aumentó en 46 pesos en 12 meses, un incremento de 7.4%. Son cerca de 20 mil 245 pesos al mes”, subrayó.

Reforma laboral en Argentina

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la reforma laboral de 40 horas y también la medida aprobada en Argentina sobre la jornada laboral.

“En Argentina aprobaron 12 horas de trabajo, una regresión tremenda de los derechos laborales. Imagínense, aquí pues es el bienestar, finalmente lo que buscamos es la mejora de las condiciones de vida de las familias mexicanas, la visión de que por el bien de todos primero el que menos tiene, primero los pobres, y la mejora de la condición de las y los trabajadores”, expuso.

Añadió que en 7 años ha cambiado por completo el mundo laboral en México, y destacó la desaparición del outsourcing, el aumento al salario mínimo, la mejora en términos de las pensiones, mayor reparto de utilidades y ahora la semana de 40 horas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb