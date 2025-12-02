OCDE Prevé que Economía de México Crecerá 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026; Sugiere Marco Fiscal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía de México crecerá 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026, por lo que sugirió un marco fiscal a mediano plazo; para 2027, estima un repunte del 1.7 %.

Según los datos divulgados este martes 2 de diciembre, la desaceleración económica del país será levemente mayor a la estimada por la organización en sus proyecciones provisionales de septiembre pasado.

En ese análisis de perspectivas, cifró el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el 0.8 % para 2025 y en el 1.3 % para 2026.

Ahora, en el documento reciente, rebaja levemente esas cifras de crecimiento: al 0.7% en 2024 y al 1.2 % en 2026.

En 2022, México creció 3.7 %; en 2023, 3.2 % y en 2024, 1.2 %.

¿A qué se deben las previsiones de bajo crecimiento?

Según la OCDE, esta moderación responde a una combinación de factores:

Moderación en el consumo privado

Desaceleración del empleo formal

Debilidad en las exportaciones automotrices

Depresión de la inversión privada por la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos

El gasto y la inversión públicos seguirán contenidos debido al proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y por la incertidumbre

La baja en las tasas de interés dará cierto impulso a la inversión, pero su recuperación será gradual debido a la persistente incertidumbre interna y externa

¿Cómo ayudaría un marco fiscal?

La OCDE apunta que la implementación de un marco fiscal de mediano plazo ayudaría a reducir el déficit y a crear espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en educación.

"Para asegurar que la inflación converja a la meta del 3%, el banco central debe mantener un ciclo de relajación monetaria prudente y basado en los datos", sugirió.

El organismo recordó que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -que será revisado el próximo año- ha funcionado como un escudo importante frente al aumento de las restricciones comerciales y la incertidumbre.

Las prioridades indicadas por la OCDE

Entre las prioridades para México están:

Mejorar la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria

Fortalecer la administración tributaria, incluida su digitalización

Simplificar y digitalizar las regulaciones empresarialies

Aplicar de manera sistemática análisis costo-beneficio a proyectos de infraestructura

Focalizar los programas sociales para mejorar la eficiencia del gasto público

Dada la alta vulnerabilidad de México al cambio climático, fortalecer la adaptación -incluyendo la mejora de los sistemas de alerta temprana y la ampliación de la cobertura de seguros contra riesgos climáticos- es una prioridad

La OCDE también señaló que el Banco de México ha continuado su ciclo de relajación monetaria, reduciendo la tasa de referencia a 7.25 % en noviembre y que, según sus proyecciones, la tasa podría llegar a 6.25% para finales del 2026.

En este sentido, el organismo consideró que pese a que la inflación disminuirá de manera gradual, “las perspectivas tanto para el crecimiento como para la inflación siguen siendo inciertas”.

The global economy continues to show resilience, with GDP growth projected at 3.2% in 2025, 2.9% in 2026, and 3.1% in 2027.



Explicó que esto se debe a la alta exposición de México al mercado estadounidense, la desaceleración prevista en Estados Unidos y unas condiciones financieras más estrictas, lo que podría afectar "más de lo anticipado" a las exportaciones y la inversión.

Además, un aumento en la aversión global al riesgo y la volatilidad cambiaria podría elevar los costos de endeudamiento soberano y restringir aún más el espacio fiscal

Un posible incremento de aranceles a las importaciones mexicanas provenientes de países sin acuerdos comerciales podría generar presiones adicionales sobre los precios

No obstante, la OCDE reconoció que una reducción de la incertidumbre -si se logra una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá- podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de la actualmente prevista.

