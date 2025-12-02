Inicio Economía OCDE Prevé que Economía de México Crecerá 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026; Sugiere Marco Fiscal

La OCDE prevé que México crecerá 0.7% en 2025, 1.2% en 2026 y para 2027, estima un repunte del 1.7 %; sugiere un marco fiscal a mediano plazo

OCDE Prevé que Economía de México Crecerá 0.7% en 2025 y 1.2% en 2026; Sugiere Marco Fiscal. Foto: Cuartoscuro.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que la economía de México crecerá  0.7% en 2025 y 1.2% en 2026, por lo que sugirió un marco fiscal a mediano plazo; para 2027, estima un repunte del 1.7 %.

Según los datos divulgados este martes 2 de diciembre, la desaceleración económica del país será levemente mayor a la estimada por la organización en sus proyecciones provisionales de septiembre pasado.

En ese análisis de perspectivas, cifró el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el 0.8 % para 2025 y en el 1.3 % para 2026.

Ahora, en el documento reciente, rebaja levemente esas cifras de crecimiento: al 0.7% en 2024 y al 1.2 % en 2026.

En 2022, México creció 3.7 %; en 2023, 3.2 % y en 2024, 1.2 %.

¿A qué se deben las previsiones de bajo crecimiento?

Según la OCDE, esta moderación responde a una combinación de factores:

  • Moderación en el consumo privado
  • Desaceleración del empleo formal
  • Debilidad en las exportaciones automotrices
  • Depresión de la inversión privada por la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos

El gasto y la inversión públicos seguirán contenidos debido al proceso de consolidación fiscal. Las exportaciones se verán afectadas por aranceles más altos y por la incertidumbre

La baja en las tasas de interés dará cierto impulso a la inversión, pero su recuperación será gradual debido a la persistente incertidumbre interna y externa

¿Cómo ayudaría un marco fiscal?

La OCDE apunta que la implementación de un marco fiscal de mediano plazo ayudaría a reducir el déficit y a crear espacio para inversiones que impulsen la productividad, especialmente en educación.

"Para asegurar que la inflación converja a la meta del 3%, el banco central debe mantener un ciclo de relajación monetaria prudente y basado en los datos", sugirió.

El organismo recordó que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -que será revisado el próximo año- ha funcionado como un escudo importante frente al aumento de las restricciones comerciales y la incertidumbre.

Las prioridades indicadas por la OCDE

Entre las prioridades para México están:

  • Mejorar la recaudación del impuesto a la propiedad inmobiliaria
  • Fortalecer la administración tributaria, incluida su digitalización
  • Simplificar y digitalizar las regulaciones empresarialies
  • Aplicar de manera sistemática análisis costo-beneficio a proyectos de infraestructura
  • Focalizar los programas sociales para mejorar la eficiencia del gasto público

Dada la alta vulnerabilidad de México al cambio climático, fortalecer la adaptación -incluyendo la mejora de los sistemas de alerta temprana y la ampliación de la cobertura de seguros contra riesgos climáticos- es una prioridad

La OCDE también señaló que el Banco de México ha continuado su ciclo de relajación monetaria, reduciendo la tasa de referencia a 7.25 % en noviembre y que, según sus proyecciones, la tasa podría llegar a 6.25% para finales del 2026.

En este sentido, el organismo consideró que pese a que la inflación disminuirá de manera gradual, “las perspectivas tanto para el crecimiento como para la inflación siguen siendo inciertas”.

Explicó que esto se debe a la alta exposición de México al mercado estadounidense, la desaceleración prevista en Estados Unidos y unas condiciones financieras más estrictas, lo que podría afectar "más de lo anticipado" a las exportaciones y la inversión.

Además, un aumento en la aversión global al riesgo y la volatilidad cambiaria podría elevar los costos de endeudamiento soberano y restringir aún más el espacio fiscal

Un posible incremento de aranceles a las importaciones mexicanas provenientes de países sin acuerdos comerciales podría generar presiones adicionales sobre los precios

No obstante, la OCDE reconoció que una reducción de la incertidumbre -si se logra una renegociación rápida y exitosa del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá- podría impulsar la inversión y las exportaciones con más fuerza de la actualmente prevista.

Con información de EFE

Economía México
