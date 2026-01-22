SAT Lanza Programa de Regularización Fiscal 2026: Desde Descuentos hasta Condonaciones de Multas

Se puso en marcha la regularización Fiscal 2026 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en N+ te decimos los requisitos para aplicar en el programa de descuentos a condonaciones de multas.

El SAT implementa el programa de Regularización Fiscal 2026 para fortalecer la cultura del cumplimiento y facilitar la regularización de adeudos fiscales de:

• 👤 Personas

• 🏢 Empresas

¿Quiénes pueden acceder a descuentos y condonaciones de multas del SAT en 2026?

El SAT dio a conocer que en la Regularización Fiscal 2026 hay hasta 100% de descuento en multas, recargos y esto se dirige a personas y empresas que tuvieron ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Lo que busca el programa es facilitar la regularización de adeudos fiscales mediante estímulos que se aplican a multas, recargos y gastos de ejecución.

¿En qué casos el SAT permite disminuir 100% de multas y recargos?

El programa del SAT permite que disminuyan hasta 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Si los créditos fiscales están integrados por multas, los contribuyentes pueden acceder a una reducción de hasta 90% del monto.

El estímulo fiscal está dirigido a contribuyentes que no tengan condonaciones en programas previos, ni sean beneficiados por el estímulo previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

Tampoco se deberá tener sentencia condenatoria por delito fiscal ni aparecer en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Ese programa aplica a multas derivadas del incumplimiento en los siguientes casos:

Obligaciones fiscales

Aduaneras y de comercio exterior

Multas distintas a las de pago o con agravantes

Recargos y gastos de ejecución derivados de contribuciones propias, retenidas o trasladadas, del ejercicio fiscal 2024 o anteriores.

¿Qué ocurren en las contribuciones omitidas autodeterminadas?

En las contribuciones omitidas autodeterminadas, los contribuyentes pueden aplicar el estímulo al presentar las declaraciones correspondientes, determinando la contribución a cargo y sus accesorios.

Este beneficio aplica en recargos por el monto de la contribución omitida.

El estímulo debe aparecer en la sección “Pago” o “Determinación de pago” del formulario correspondiente, y el pago debe realizarse en una sola exhibición, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Estos son los requisitos para tener descuento en tus multas y recargos

Haber presentado declaraciones o información establecida en las disposiciones fiscales en los últimos tres ejercicios.

No haber realizado alguna agravante que se menciona en el Artículo 75 del Código Fiscal de la Federación.

No haber sido condenado por delitos fiscales.

Que el adeudo no se encuentre controvertido.

No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas.

