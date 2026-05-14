Terminan Reuniones de Cara a Revisión del T-MEC 2026: ¿Qué Abordaron México y EUA?

El Gobierno de México informó que concluyeron las reuniones de cara a la revisión del Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mediante rede sociales, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, informó que el día de ayer, 13 de mayo de 2026, "concluyeron positivamente las conversaciones" en Washington DC., “de cara a la Revisión del TMEC. Seguimos avanzando!!!

Los temas comunes entre ambos países, México y Estados Unidos, fueron reglas de origen, fortalecimiento de las cadenas de suministro y sustitución de insumos provenientes de Asia.

El día de ayer en Washington DC concluyeron positivamente las conversaciones con los equipos técnicos de México y Estados Unidos en la Representación Comercial de 🇺🇸 @USTradeRep , de cara a la Revisión del TMEC. Seguimos avanzando!!!



Aprovechamos la visita, para platicar también… pic.twitter.com/9o1CRvSp4L — Luis Rosendo Gutiérrez (@LuisRosendo_) May 14, 2026

Cabe recordar que ayer, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que la revisión del T-MEC no tendrá un cierre rápido y podría prolongarse más de lo previsto, tras las declaraciones de su homólogo estadounidense, Jamieson Greer.

"Pensar en un cierre rápido" del acuerdo, dijo Ebrard, implicaría llegar al 1 de julio, hacer reuniones y anunciar que el tratado se extiende 16 años, un escenario que calificó como "ideal", pero que no ve probable. "Ese (escenario) yo no creo que vaya a suceder", añadió.

El funcionario sostuvo que, tras escuchar declaraciones de Jameson Greer, "la revisión podría tomar más tiempo" e incluso derivar en evaluaciones periódicas no concluyentes durante los próximos 10 años.

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México y Corea analizan posibles implicaciones del T-MEC para empresas que operan en la región

El pasado 12 de mayo, el secretario Marcelo Ebrard se reunió con Yeo Han- koo, ministro de Comercio de la República de Corea, en la Ciudad de México, para revisar la relación económica bilateral y analizar vías de cooperación futura, alcanzando los siguientes entendimientos:

Al reconocer la importancia de establecer un marco formal de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral entre ambos países, acordaron establecer un Diálogo Estratégico entre Ministros, así como un grupo de trabajo enfocado en la modernización y mejora de la relación comercial bilateral. Tomando en cuenta el reciente incremento arancelario de México y su posible impacto en el comercio y la inversión, los Ministros acordaron trabajar estrechamente para minimizar disrupciones y atender dificultades prácticas. Para tal efecto, acordaron fortalecer las consultas cercanas en beneficio mutuo. Al reconocer la evolución del entorno comercial global, los Ministros intercambiaron puntos de vista sobre la revisión conjunta del T-MEC que inicia en mayo de 2026 y sus posibles implicaciones para las empresas que operan en la región. Al considerar la contribución de las inversiones de empresas coreanas en México, se acordó fortalecer las consultas para asegurar que estos intereses sean reflejados durante el proceso de revisión del T-MEC.

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