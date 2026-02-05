Se Aprobará la Semana Laboral de 40 Horas: Sheinbaum en Ceremonia por Constitución de 1917

Durante la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la jornada laboral de 40 horas será aprobada próximamente en México.

Al hacer un recuento de las reformas que se han hecho a la Constitución Política y a leyes secundarias, la mandataria nacional se refirió a la reducción de horas de trabajo a la semana.

En las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas y su aplicación de manera gradual.

Así lo dijo la titular del Ejecutivo federal, quien recibió aplausos por la declaración durante el evento en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro.

Reformas en el país

La mandataria nacional señaló que de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 ha habido cambios profundos que recuperan el sentido social y la soberanía de la nación recogidos en la Constitución Política de 1917.

Agradeció a los diputados y senadores, pues destacó que se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias.

Entre ellas mencionó la reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la recuperación de CFE y Pemex como empresas públicas estratégicas, la reforma que permite proveer servicios de internet, reformas contra la reelección inmediata en puestos de elección popular, reforma a la ley de aguas nacionales, entre otras.

Fortalecimiento de la soberanía nacional

Sheinbaum Pardo además hizo énfasis en la reforma a los artículos 19 y 40 sobre el fortalecimiento de la soberanía de México.

Hoy el artículo 40 dice: El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo (…) tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Así, enfatizó que México “no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie” y no entregará nunca sus recursos naturales.

“Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, puntualizó.

