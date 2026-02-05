México No se Arrodilla, No se Rinde y No se Vende: Sheinbaum en Aniversario de la Constitución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conmemoró hoy, 5 de febrero de 2026, el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro; en su mensaje, la mandataria fue contundente al afirmar que nuestro país "no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende".

En la ceremonia estuvieron presentes Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República; y Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

También asistieron arios gobernadores, entre ellos Mauricio Kuri, mandatario de Querétaro, e integrantes del Gabinete federal.

Por la ceremonia de hoy en Querétaro, la presidenta Sheinbaum suspendió su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Constitución de 1917, una de las mas avanzadas del mundo

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum afirmó que la Constitución de 1917 es una de las mas avanzadas del mundo, que “representa uno de los mayores logros históricos del pueblo de México”.

Sheinbaum Pardo subrayó que a México “llegó una nueva transformación, una transformación que nace de los sentimientos del pueblo y de la memoria colectiva que no busca privilegios sino acabar con ellos. Una transformación que recupera el sentido social de la Constitución de 1917, que rescata los derechos del pueblo y que reafirma que la soberanía no se negocia, se defiende”.

Desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025, ha habido cambios profundos que recuperan el sentido social y la soberanía de la nación recogidas de la Constitución de 1917 y que fueron decididos por el pueblo de México, que proviene justamente de las luchas populares por los principios de Independencia, soberanía, libertad, democracia, justicia social y dignidad.

La presidenta agradeció a los diputados y a los senadores por la aprobación de 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias, entre ellas:

Reforma al Poder Judicial

Creación e incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA)

Por primera vez, se reconoce a los pueblos indigenas y afroamericanos como sujeto de derecho público

Reforma al artículo que permite al Estado proveer servicios de internet

reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres

Garantía para la recuperación del ferrocarril público

Reconocer los Programas de Bienestar como derechos constitucionales

Reforma al artículo 123, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda digna

Protección y bienestar animal

Sustitución de organismos autónomos por verdaderos órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones

Fortalecimiento de la inteligencia para la seguridad pública

Protección de los maíces nativos, que defiende la soberanía alimentaria y prohíbe la siembra del maíz transgénico

Reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en puestos de elección popular

Reforma la Ley de Aguas Nacionales para garantizar el derecho humano al agua y recurso natural de la nación

Reformas a los artículos 19 y 40 que fortalecen la soberanía nacional

En ese momento, la mandataria leyó el artículo 40 de la Constitución que dice lo siguiente:

El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra agua mar o espacio aéreo.

“México no regresará a ser colonia ni protectorado de nadie”

La presidenta afirmó que “es pertinente recordar la historia y con ello afirmar que México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción”.

México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales.

Reforma laboral

Sheinbaum Pardo anunció que en las próximas semanas se va aprobar la reducción del horario laboral a 40 horas y su aplicación de forma gradual.

Por lo que mencionó que “hoy, 5 de Febrero, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, afirmamos que la Cuarta Transformación ha recuperado en mucho su esencia”.

México es el resultado de sus transformaciones y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular.

Constitución inscribe los pilares de México

El primer en ofrecer su discurso fue el gobernador de Querétaro, quien destacó que en su estado "se expidió la Constitución que pacificó a nuestro país, le otorgó un proyecto de nación y ha mantenido la solidez institucional hasta nuestros días”.

Kuri subrayó que "los pilares de la República se inscriben en este documento fundacional" y que "nuestro México es una República democrática representativa laica y federal", por lo que "no podemos, no debemos, ni queremos perder ninguna de estas características”

El gobernador Kuri dijo que hoy México enfrenta, como nunca antes, “el acoso a nuestra soberanía, a nuestras libertades, pero también a nuestro honor”.

Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás, nuestra dignidad.

Constitución abraza a los indígenas

En su turno, el ministro presidente de la SCJN inició su discurso en Ñuu Savi, lengua mixteca. Posteriormente, señaló que la Constitución abraza a los indígenas y a los mexicanos y que se ha recuperado la vocación democrática de la Carta Magna.

