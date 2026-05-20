Sheinbaum Firma Acuerdo para Garantizar Precio Justo del Maíz y Estabilizar el Mercado Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó hoy, 20 de mayo de 2026, un acuerdo con productores, comercializadores, proveedores y empresas consumidoras de maíz, con la finalidad de fortalecer la producción nacional de este grano y su comercialización a precios justos.

Se trata de un convenio para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México, “Precio justo”, que fue presentado en Palacio Nacional en presencia de miembros del Gabinete, productores, representantes de empresas y actores de la cadena de producción.

¿Quiénes participan en el acuerdo?

Durante el evento, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López Gutiérrez, explicó que el Sistema de Ordenamiento es un mecanismo que permitirá la colaboración entre productores, proveedores, compradores y el gobierno de México.

La finalidad es garantizar la autosuficiencia del maíz blanco, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores con compras anticipadas a precio justo. La funcionaria detalló quiénes participan en el convenio:

Gobierno de México : Secretaría de Agricultura y Secretaría de Hacienda.

: Secretaría de Agricultura y Secretaría de Hacienda. Productores de 7 estados : Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche.

: Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche. Productores de insumos, semillas, fertilizantes y agroinsumos.

de insumos, semillas, fertilizantes y agroinsumos. Empresas consumidoras: Industrias harinera, del nixtamal, pecuaria y alimentaria.

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Con información de N+.

spb