Sheinbaum Firma Acuerdo para Garantizar Precio Justo del Maíz y Estabilizar el Mercado Nacional
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El Gobierno de México presenta el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México, “Precio justo”
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó hoy, 20 de mayo de 2026, un acuerdo con productores, comercializadores, proveedores y empresas consumidoras de maíz, con la finalidad de fortalecer la producción nacional de este grano y su comercialización a precios justos.
Se trata de un convenio para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México, “Precio justo”, que fue presentado en Palacio Nacional en presencia de miembros del Gabinete, productores, representantes de empresas y actores de la cadena de producción.
¿Quiénes participan en el acuerdo?
Durante el evento, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López Gutiérrez, explicó que el Sistema de Ordenamiento es un mecanismo que permitirá la colaboración entre productores, proveedores, compradores y el gobierno de México.
La finalidad es garantizar la autosuficiencia del maíz blanco, estabilizar el mercado nacional y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores con compras anticipadas a precio justo. La funcionaria detalló quiénes participan en el convenio:
- Gobierno de México: Secretaría de Agricultura y Secretaría de Hacienda.
- Productores de 7 estados: Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche.
- Productores de insumos, semillas, fertilizantes y agroinsumos.
- Empresas consumidoras: Industrias harinera, del nixtamal, pecuaria y alimentaria.
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Con información de N+.
spb