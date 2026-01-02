Sheinbaum No Descarta Reunión con Donald Trump ante Revisión del T-MEC en 2026
|
N+
-
La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre una posible reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump
COMPARTE:
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 2 de enero de 2025 que podría reunirse con su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, ante la revisión este año del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Si es necesario, tendríamos una reunión (con Donald Trump), vamos a ver cómo se dan los temas. Ahora, a principios de año, habría que esperar unas dos o tres semanas para ver en qué condiciones se da la revisión del Tratado.
Más información en breve