¿Cuándo Pagan Si la Quincena Cae en Domingo 15 de Febrero 2026? Este Día Debe Llegar tu Dinero

Miles de trabajadores en México tienen la duda de saber cuándo pagan si la quincena cae en domingo, esto debido a que la siguiente dispersión llega este 15 de febrero, por tal motivo acá te decimos qué día te deben depositar tu dinero, de acuerdo con los establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2026.

Debido a que pocas veces ocurre esta situación, muchas personas no saben qué pasa con su sueldo si la quincena cae en domingo, por eso crece la búsqueda de querer saber cuándo se paga dicho dinero, pues unos creen que el depósito tiene que llegar antes y otros piensan que será después del fin de semana.

¿Cuándo es quincena?

La siguiente quincena en México será el próximo domingo 15 de febrero 2026. En teoría, todos los trabajadores que estén contratados bajo este método de remuneración laboral deberían cobrar su salario esa fecha.

Pero como la primera quincena de febrero cae en fin de semana, es decir en un día que no hay actividad bancaria o laboral, el pago para los trabajadores no llegará el domingo 15 de febrero 2026.

¿Si la quincena cae en domingo, cuándo pagan?

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley Federal del Trabajo 2026, el pago de la quincena deberá efectuarse en un día laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el empleador, durante el horario laboral o después de su conclusión.

Pero si la quincena cae en domingo, como ocurrirá este 15 de febrero, las empresas pueden optar por algunos de los siguientes escenarios:

Efectuar el pago el viernes previo , es decir el 13 de febrero 2026.

, es decir el 13 de febrero 2026. Pagar la quincena al siguiente día hábil, en este caso el lunes 16 de febrero 2026.

Ambos casos son válidos, pues la LFT busca equilibrar las necesidades tanto de empleados como empresas, por ello se proporciona flexibilidad en cuanto al día específico en que se paga la quincena cuando cae en domingo, siempre y cuando se ejerzan dentro del marco legal y en mutuo acuerdo entre las partes involucradas.

