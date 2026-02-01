¿Pago Triple por Trabajar el Día de la Candelaria? LFT Aclara Festivo del 2 de Febrero 2026

En México el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y según el calendario de días feriados de 2026 se trata de un día de descanso obligatorio, por lo que en N+ te aclaramos a quiénes les pagarán triple este 2 de febrero para que estés atento al depósito de tu nómina.

Aunque el Maratón Guadalupe-Reyes ya quedó muy atrás, el Día de la Candelaria es una reminiscencia de dicha época. De acuerdo con la religión católica, la fiesta de la Candelaria ocurre 40 días después de la celebración de la Navidad y coincide con la fecha en la que la Virgen María y San José presentaron a Jesús en el Templo.

Además de ser el día en que las personas que sacaron la figura del Niño Jesús De la Rosca de Reyes deben pagar los tamales.

Aunque en realidad el descanso obligatorio del 2 de febrero de 2026, aunque coincide con el día de la Candelaria, guarda otra efeméride detrás: el 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana.

¿Por qué el 2 de febrero, día de la Candelaria, es festivo en México?

Por lo que te estarás preguntando porqué si el festivo es el 5 de febrero, escuelas y trabajos descansan el día 2, coincidiendo con el día de la Candelaria. Lo cierto es que se trata de una incitativa que aprobó el Gobierno de México sexenios atrás para promover el turismo en México.

De modo que los días feriados se recorren a lunes, para poder disfrutar de fines de semana largos. Por lo que este año los estudiantes de primaria gozaron de un mega puente de 4 días consecutivos.

Así que en realidad en México el día de la Candelaria no se toma como día oficial, sin embargo este 2026 al coincidir con el día de descanso obligatorio por el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana se dio como festivo.

De hecho, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo marcó el primer lunes de febrero como día descanso obligatorio para todos los trabajadores en México por la conmemoración del 5 de febrero.

¿Habrá pago triple por trabajar el día de la Candelaria?

Por lo que te estarás preguntando si habrá algún incentivo especial por trabajar en día feriado. Y la respuesta es Sí, por presentarte a laborar este 2 de febrero tu empleador te debe dar un salario triple.

Así lo establece el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que indica que las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir un salario doble, independientemente del sueldo que les corresponda ese día, es decir triple.

En caso de que tu empleador no te otorgue este beneficio amparado por la LFT, te puedes acercar directamente a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que te orienten sobre tus derechos como empleado.

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Como ya habíamos abordado, el 5 de febrero los mexicanos celebran la promulgación de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, también conocida como "Carta Magna", que entró en vigor el 1 de mayo de 1917.

Ésta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el entonces presidente de México, Venustiano Carranza y ha sufrido diversas modificaciones desde entonces.

