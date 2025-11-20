Wall Street Cae con Fuerza luego de Que Ganancias por Resultados de Nvidia se Esfumaron

Las acciones de Wall Street cayeron con fuerza este jueves 20 de noviembre luego de una subida al inicio del día después de que las ganancias del sector tecnológico por los resultados de Nvidia se desvanecieron y los datos de empleo de Estados Unidos ensombrecieron las perspectivas del mercado laboral.

Después de haber subido hasta un 5% a primera hora del día, las acciones de Nvidia cayeron rumbo al cierre. La mayoría de las empresas relacionadas con los chips también bajaron, con el índice de semiconductores también en pérdidas.

Noticia relacionada: Pemex Descarta Toma Clandestina en Túnel Hallado en Predio de la Miguel Hidalgo, en CDMX

Wall Street, una montaña rusa

Tanto el Nasdaq como el Dow Jones oscilaron más de mil puntos desde sus máximos del día hasta sus mínimos, y el Nasdaq terminó con una caída de más del 2% tras haber subido un 2,6% en su máximo intradía. El indicador del miedo de Wall Street, el índice de volatilidad Cboe, se disparó.

Los inversores se han inquietado por las altas valoraciones de las tecnológicas debido al fuerte gasto en inteligencia artificial, y el Nasdaq se encuentra ahora muy lejos de su máximo de octubre.

Además, datos mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó en septiembre a pesar de que los empresarios crearon más puestos de trabajo de lo que esperaban los economistas.

¿Cómo cerró Wall Street?

De acuerdo con datos preliminares, la Bolsa de Nueva York cerró así este jueves:

El S&P 500 perdió 103.07 puntos, o un 1.52%, a 6 mil 539,09 unidades.

El Nasdaq Composite perdió 479.64 puntos, o un 2.16%, a 22 mil 84.59.

El Promedio industrial Dow Jones cayó 381.52 puntos, o un 0.83%, a 45 mil 757.25 unidades.

¿Cómo afectan los resultados de Nvidia al mercado?

La tarde de ayer, Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, pronosticó ventas que superaron las estimaciones de los analistas para el cuarto trimestre y superó las expectativas de ingresos del tercer trimestre.

El presidente ejecutivo de la firma, Jensen Huang, restó importancia a las preocupaciones sobre la inteligencia artificial en una llamada con analistas, diciendo: "Vemos algo muy diferente".

Con información de: Reuters

Historias recomendadas:

AMP