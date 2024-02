Alan Estrada ha hablado por primera vez en público sobre su orientación sexual. En un conmovedor mensaje navideño sobre el sufrimiento de muchas personas LGBT, el actor y youtuber mencionó que es gay y que cuenta con el apoyo de la gente que lo rodea.

El mensaje fue publicado a través de su cuenta de Twitter. En él, el actor habló sobre el rechazo que enfrentan muchas personas de la comunidad LGBT en su entorno familiar:

Nunca hablo de mi vida privada. Mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado.

El mensaje de Alan Estrada generó más de 50 mil likes, así como cientos de comentarios por parte de integrantes de la comunidad LGBT. No pocos lo felicitaron por sus palabras.

“Nuestras historias pueden inspirar esperanza. Gracias por compartir”, escribió la asociación It Gets Better México.

Alan Estrada comenzó en el medio del espectáculo con una notable carrera en la televisión. Participó en telenovelas de Televisa como Lola, érase una vez, Verano de Amor y Amor bravío.

No obstante, también ha adquirido fama por su canal de YouTube, que cuenta con más de 3 millones de seguidores. En este canal, Alan Estrada muestra sus viajes por el mundo.

Además, en 2021 fue conductor de ¿Quién es la Máscara?. Por estas razones, no pocas personas han celebrado que el actor se animara ha hablar en público sobre su orientación sexual.